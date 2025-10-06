El juez reclama a 12 bancos y a la Agencia Tributaria documentación de Pardo de Vera y del ex director de carreteras

El juez del caso Koldo en la Audiencia Nacional, Ismael Moreno, ha solicitado a doce entidades bancarias y a la Agencia Tributaria documentación laboral, fiscal, tributaria y financiera de la expresidenta de Adif Isabel Pardo de Vera y del exdirector general de Carreteras Javier Herrero, investigados por presuntas adjudicaciones irregulares a cambio de comisiones.

El magistrado ha acordado esta diligencia en un auto a petición de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) y con el respaldo de la Fiscalía Anticorrupción, con el fin de que esta unidad policial sea la receptora de la documentación para elaborar un informe destinado al órgano judicial.

Relevante participación en la adjudicación irregular de contratos de obra pública

Se trata, según el instructor, "de investigar y constatar adecuadamente la ejecución de unas presuntas conductas delictivas que tanto en el plano de la respuesta penal como en el de la trascendencia social son de una enorme gravedad". Pardo de Vera y Herrero, según el auto del magistrado al que ha tenido acceso Europa Press, "habrían tenido una relevante participación en la adjudicación irregular de contratos de obra pública en el seno del Ministerio de Transportes y Agenda Urbana (MITMA) entre los años 2018 y 2021".

Asimismo, señala que "no nos encontramos con una mera sospecha sino en la constancia y evidencia de claros indicios objetivados de la participación de las personas investigadas" en la comisión de los delitos de pertenencia a organización criminal, malversación de caudales públicos, cohecho, tráfico de influencias y prevaricación.

Además, añade, que conforme al oficio solicitante de la UCO, "José Luis Ábalos y Koldo García habrían cobrado presuntas contraprestaciones económicas por su labor en beneficio de las constructoras, siendo Isabel Pardo de Vera y Javier Herrero facilitadores de asistencia para las exitosas adjudicaciones proyectadas, cada uno dentro de su ámbito de responsabilidad".

Hace unos días la UCO pidió al juez autorización para rastrear los datos

Hace tan solo unos días, la UCO pidió al magistrado autorización para rastrear los datos bancarios y fiscales de la expresidenta de Adif y el exdirector de carreteras porque, según los investigadores, ambos actuaron como "facilitadores" de adjudicaciones exitosas en sus ámbitos de responsabilidad. Por eso la UCO considera"imprescindible" esclarecer si recibieron "cualquier tipo de contraprestación, de la naturaleza que fuere".

Entre los bancos a los que la UCO ha pedido datos con el fin de obtener información patrimonial de ambos se encuentran Andbank, BBVA, Banco de Caminos, Banco Sabadell, Banco Santander y Arquia Bank. Para Herrero, además, hicieron referencia en su informe a varias sociedades mercantiles como Polis Poroject y Palta Naturae porque aparece como autorizado o titular de cuentas.