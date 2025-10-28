El juez Puente niega agravio comparativo con Ábalos y Koldo, y vuelve a denegar la excarcelación a Santos Cerdán

El juez del caso Koldo en el Tribunal Supremo, Leopoldo Puente, ha rechazado, de nuevo, la petición del exsecretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, para salir de prisión provisional y ha descartado que exista "agravio comparativo" respecto al exministro José Luis Ábalos y su exasesor. Aunque ha asegurado que Cerdán será puesto en libertad "tan pronto como sea posible".

"Ningún agravio comparativo se advierte con la situación personal acordada y mantenida en esta causa respecto de (...) Ábalos y García", ha señalado el magistrado en el auto, al que ha tenido acceso Europa Press. Puente ha explicado que "las medidas adoptadas son, evidentemente, distintas", pero que "también lo son las situaciones de unos y otro".

"Ya se explicó que Cerdán, debido a la posición funcional que ocuparía en la organización, puede estar en conocimiento de datos o elementos esenciales, -que pudieran ser alterados-, que aquellos, tal vez, ignoren", señala el juez en el auto, y añade que los indicios apuntan a que Cerdán, "en tanto pudiera ser la persona que negociaba con los pagadores y recibía después los cobros, distribuyéndolos luego entre sus colaboradores".

Cerdán será puesto en libertad "tan pronto como sea posible"

Así las cosas, prosigue el juez, es "la persona, de entre todas las investigadas hasta este momento, que habría de tener cabal conocimiento del proceso completo (...) y que podría dificultar seriamente el devenir de la investigación, ocultando, destruyendo o alterando pruebas relevantes".

Aun así, Puente asegura que comprende "la impaciencia" de Cerdán y por ello asevera que será puesto en libertad "tan pronto como sea posible", es decir, "tan pronto como desaparezcan o se mitiguen de forma sustancial las razones que determinaron su adopción". Una circunstancia que "esa modificación sustancial de las circunstancias todavía no se ha producido", ha concluido el juez.

Es la tercera vez que Santos Cerdán pide salir de prisión. La primera, tras ser encarcelado. Presentó un recurso contra la decisión inicial del juez, pero fue denegado. La segunda vez fue cuando cumplió 70 días en prisión, pero el juez también la denegó. La tercera, esta última.