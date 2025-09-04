El juez Puente pide al Congreso y al PSOE el detalle de todos los pagos hechos a Cerdán

El juez del Tribunal Supremo, Leopoldo Puente, ha solicitado al Congreso de los Diputados, al PSOE, al Parlamento de Navarra y al Ayuntamiento de Milagro información detallada sobre los pagos realizados a Santos Cerdán, exsecretario de Organización socialista y exdiputado, así como sobre las donaciones que este efectuó al partido.

El objetivo está claro. El magistrado trata de esclarecer las diferencias detectadas entre los datos de la Agencia Tributaria y los movimientos bancarios del político, que permanece en prisión preventiva desde junio por su presunta implicación en la llamada trama Koldo.

Puente reclama a las instituciones informes pormenorizados de todas las retribuciones recibidas por Cerdán desde 2014, tanto durante su etapa como parlamentario navarro como en su etapa de concejal en Milagro.

Según Hacienda, el dirigente percibió más de 543.000 euros del Congreso en una década, aunque las cuentas bancarias reflejan ingresos mucho menores. También existen discrepancias en las donaciones al PSOE, porque la Agencia Tributaria cifra en más de 32.000 euros sus aportaciones entre 2014 y 2024, pero los registros financieros solo acreditan 5.700 euros en ese periodo.

El juez solicita además que el PSOE aclare todos los movimientos relacionados con Cerdán, ya fueran cuotas, liquidaciones de gastos, pagos de servicios o cualquier otra operación, para que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil pueda completar los informes económicos.

Ábalos y Koldo

La investigación se extiende igualmente al entorno del asesor Koldo García, también imputado, y a sus vínculos con el exministro José Luis Ábalos. El magistrado pide al PSOE que detalle posibles pagos a Koldo, a su exesposa Patricia Uriz y a su hermano Joseba, ya que la Guardia Civil ha detectado transacciones vinculadas con ellos.

Puente ha dado al PSOE un plazo de siete días para responder a sus requerimientos, mientras que a las instituciones implicadas les insta a remitir la documentación en el menor tiempo posible.