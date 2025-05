El juez Peinado renuncia a investigar el rescate a Air Europa y reconoce que se confundió entre dos empresas

El juez Juan Carlos Peinado, que investiga a la mujer del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, ha comunicado a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que no haga el informe que había pedido sobre el rescate de Air Europa, después de que la Audiencia Provincial de Madrid le ordenara dejar fuera de la causa esa línea de investigación.

En un auto dictado el 26 de mayo y dado a conocer el viernes 30, el Tribunal de Justicia Superior de Madrid (TSJM), el magistrado ha expresado que se libre de oficio a la UCO "a fin de que deje sin efecto la petición de información realizada por este juzgado respecto del rescate de Globalia-Air Europa".

El titular del Juzgado de Instrucción Número 41 de Madrid corrige de esta manera el encargo sobre el informe a la aerolínea. Según ha explicado ahora, tras dictar aquella resolución se percató que el informe de la IGAE debía versar sobre Innova Next SLU, una empresa propiedad de Juan Carlos Barrabés, también investigado, pero no "respecto a Globalia".

Peinado continuará investigando sobre Begoña Gómez y el presunto tráfico de influencias

En esta resolución, el juez renuncia al informe que había pedido a la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) sobre Air Europa, después de que la Audiencia Provincial revocase en un auto fechado el pasado 13 de mayo su decisión de recabar información de esta sociedad sobre las ayudas otorgadas a ese grupo "al quedar fuera del objeto de investigación ya delimitado al inicio de la instrucción".

Por lo tanto, Peinado continuará investigando en la línea de investigación relativa al presunto tráfico de influencias que se le atribuye a Begoña Gómez, a la que se acusa de haberse aprovechado de su condición de mujer de Pedro Sánchez para recomendar a empresarios que se presentaban a licitaciones públicas.

Sánchez habría intervenido en el rescate, según los mensajes entre él y Ábalos

Según los mensajes difundidos por el diario El Mundo, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, hizo gestiones cinco días después de que Javier Hidalgo, hijo del fundador de la aerolínea, llamara a su esposa, Begoña Gómez. Según la UCO, ante la falta de avances en la negociación, Hidalgo buscó otras vías. "Está muy jodido, se está buscando la vida y acaba de llamar a Begoña" dijo Víctor de Aldama a Koldo García.

Sánchez le mandó unos mensajes al exministro de Transportes, José Luis Ábalos, en los que mostraba que estaba planteándose intervenir: "Creo que merece la pena que le demos una vuelta", escribió. Y añadía: "A mí la operación de IAG (Iberia), salvo que me convenzas de lo contrario, no me convence. Es una operación que debemos meditar y ver cómo enfocarla".