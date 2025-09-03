CASO BEGOÑA GÓMEZ

El juez Peinado reclama a Moncloa todos los correos de Begoña Gómez desde julio de 2018 para que los analice la UCO

El magistrado solicita los mensajes recibidos y enviados desde su cuenta oficial en los últimos siete años

👉 El juez imputa a Begoña Gómez y su asesora por un presunto delito de malversación

👉 Nuevo revés por el 'caso Begoña Gómez': el juez Peinado pregunta al Gobierno si la mujer de Pedro Sánchez tiene correo oficial

Europa Press | ondacero.es

Madrid |

Begoña Gómez en una foto de archivo
Begoña Gómez en una foto de archivo | EUROPA PRESS

El juez Juan Carlos Peinado ha solicitado a la Presidencia una copia de los correos de Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, desde julio de 2018 para que se envíen a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil para su "análisis e informe".

Asimismo, según la agencia Europa Press, ha acordado adelantar la declaración de Gómez, fijada inicialmente para el día 11, al 10 de septiembre, a las 12.00 horas, en el marco de la línea de investigación relativa a la presunta malversación en la contratación de su asesora en Moncloa, Cristina Álvarez, quien también tiene previsto comparecer como investigada ese día.

Cabe recordar que el juez Peinado había preguntado previamente si Begoña Gómez tenía alguna dirección de correo electrónico oficial de la Presidencia del Gobierno.

Argumentó entonces que era "necesario conocer la existencia de cualquier medio utilizado para comunicarse con las empresas que colaboraron" con la cátedra que inicialmente dirigía Gómez sobre Transformación Social Competitiva.

Todos los delitos investigados

Además del presunto delito de malversación de caudales públicos, Gómez figuraba previamente como investigada por presuntos delitos de tráfico de influencias, corrupción en los negocios, apropiación indebida de marca e intrusismo.

