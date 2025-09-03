El juez Peinado reclama a Moncloa todos los correos de Begoña Gómez desde julio de 2018 para que los analice la UCO

El juez Juan Carlos Peinado ha solicitado a la Presidencia una copia de los correos de Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, desde julio de 2018 para que se envíen a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil para su "análisis e informe".

Asimismo, según la agencia Europa Press, ha acordado adelantar la declaración de Gómez, fijada inicialmente para el día 11, al 10 de septiembre, a las 12.00 horas, en el marco de la línea de investigación relativa a la presunta malversación en la contratación de su asesora en Moncloa, Cristina Álvarez, quien también tiene previsto comparecer como investigada ese día.

Cabe recordar que el juez Peinado había preguntado previamente si Begoña Gómez tenía alguna dirección de correo electrónico oficial de la Presidencia del Gobierno.

Argumentó entonces que era "necesario conocer la existencia de cualquier medio utilizado para comunicarse con las empresas que colaboraron" con la cátedra que inicialmente dirigía Gómez sobre Transformación Social Competitiva.

Todos los delitos investigados

Además del presunto delito de malversación de caudales públicos, Gómez figuraba previamente como investigada por presuntos delitos de tráfico de influencias, corrupción en los negocios, apropiación indebida de marca e intrusismo.