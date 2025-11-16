El juez Peinado interroga a la secretaria general de Presidencia por la contratación de la asesora de Begoña Gómez

El juez Juan Carlos Peinado, que investiga a la mujer del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, interroga a las 17:30 horas a la secretaria general de Presidencia del Gobierno, Judit Alexandra González, investigada por la contratación y el desempeño de funciones de la asesora de la mujer de Pedro Sánchez, Cristina Álvarez.

El juez, en el auto, ha indicado que quiere escucharla "en calidad de investigada por el delito de malversación de caudales públicos". Considera que su declaración "no puede ser en calidad de testigo" debido al "comportamiento de carácter pasivo" de su antecesor en el cargo, Francisco Martín Aguirre, que fue secretario general de la Presidencia desde julio de 2021 hasta marzo de 2023.

Quinta persona imputada en este caso

Según Peinado, puede cometerse el delito de malversación "en la modalidad de comisión por omisión, por su posición de garante, impartiendo las correspondientes órdenes o instrucciones para que dicha persona", en alusión a Álvarez, la asesora de Gómez, "se abstenga de continuar con esas labores de carácter privado".

De esta manera, Judit Alexandra González se convierte en la quinta persona imputada en la causa junto a Begoña Gómez, Cristina Álvarez, Martín Aguirre y el empresario Juan Carlos Barrabés. González debería haber declarado el pasado 12 de noviembre, pero pidió cambiar la fecha después de que la defensa de Álvarez dijera que tenía ese día otros señalamientos.

Otras tres declaraciones

Además de la secretaria general de Presidencia. Peinado va a interrogar al presidente del Instituto de Empresa, Diego de Alcázar, que explicó a Peinado en su primer interrogatorio que se contrató a Begoña Gómez porque tenía un currículum "adecuado".

También van a prestar declaración Miguel Escassi, responsable institucional y de políticas públicas de Google, que ya explicó su colaboración con la plataforma que se desarrolló en el seno de la cátedra que codirigía Begoña Gómez, y Juan Carlos Doadrio, exvicerrector de Relaciones Institucionales de la Universidad Complutense de Madrid (UCM), quien ya declaró que el entonces rector, Joaquín Goyache, le mandó crear "una cátedra para Begoña Gómez".

El juez Peinado investiga cinco presuntos delitos en esta causa: tráfico de influencias, corrupción en los negocios en el sector privado, apropiación indebida, intrusismo y malversación. La malversación y el tráfico de influencias son los delitos por los que el juez considera que el caso debe ser juzgado por un jurado popular.

La causa empezó en abril de 2024 tras una denuncia presentada por la organización Manos Limpias que acusaba a la mujer de Pedro Sánchez de haberse valido de su condición de esposa del presidente del Gobierno para recomendar a empresarios que se presentaban a licitaciones públicas.