El juez Peinado demanda a políticos y periodistas por las críticas recibidas durante la instrucción del Caso Begoña Gómez

El juez instructor de la causa contra Begoña Gómez, Juan Carlos Peinado, ha demandado a distintos periodistas y cargos políticos porque, a su modo de ver, sus críticas han dañado su derecho al honor. Del mismo modo, fuentes de la judicatura han informado a la 'Agencia EFE' de que se han programado varios actos de conciliación en distintos juzgados de primera instancia, como primer paso de las demandas interpuestas. Tal y como ha avanzado 'El Confidencial', uno de los denunciados sería el ministro de Transportes, Óscar Puente.

Por tanto, el siguiente paso es que las partes se reúnan en dichos actos y que traten de llegar a un acuerdo. Cabe destacar que los demandados no tienen la obligación de ir. En caso de que no se llegue a un entendimiento, el magistrado podrá optar por la vía civil contra ellos, por la defensa de su derecho al honor; o por la vía penal, por los presuntos delitos de injurias y calumnias.

Peinado instruye desde 2024 la investigación contra la mujer del presidente del Gobierno en la que se trata de dilucidar si Gómez incurrió en los delitos de tráfico de influencias, corrupción en los negocios, intrusismo, apropiación indebida y malversación de caudales públicos. Sus procedimientos han sido criticados por las defensas, Fiscalía y cargos políticos, así como por periodistas, contra los que ahora ha tomado medidas.