CASO FISCAL GENERAL

El juez Hurtado da tres días a las acusaciones para adaptar sus escritos de calificación en el caso del fiscal general

La decisión deja fuera a la fiscal provincial Pilar Rodríguez después de que la Sala de Apelación le sacase del procedimiento

👉 El juez Hurtado pide a las partes que se pronuncien sobre si debe destituir al fiscal general

👉 El fiscal general pide al Supremo el archivo del caso, ante las conclusiones "ilógicas" y voluntariosas" del juez Hurtado

📌 La cronología detallada para entender el caso del fiscal general, según el auto del juez Hurtado

ondacero.es

Madrid |

Foto de archivo del fiscal general del Estado
Foto de archivo del fiscal general del Estado | EUROPA PRESS

El magistrado del Tribunal Supremo Ángel Hurtado ha dado tres días a las acusaciones del caso que dirige contra el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, para que adapten sus escritos de calificación de cara al próximo juicio del fiscal, dejando fuera a la fiscal provincial Pilar Rodríguez después de que la Sala de Apelación le sacase del procedimiento.

En una providencia, dictada este mismo lunes, el instructor se ha dirigido a las partes a la vista de "las modificaciones" acordadas "con ocasión de la estimación parcial del recurso de apelación" que presentó Rodríguez.

Fue el pasado 29 de julio cuando la Sala de Apelación del alto tribunal acordó por unanimidad archivar la causa para la fiscal provincial al considerar que estaba obligada a informar al fiscal general del Estado sobre la investigación abierta por delitos fiscales contra Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso.

El Tribunal Supremo confirmó el procesamiento del fiscal general del Estado por un presunto delito de revelación de secretos tras desestimar los recursos de apelación que habían interpuesto la Fiscalía y su defensa. La Sala tomó la decisión por dos votos a uno, con el voto particular del magistrado progresista Andrés Palomo, mientras que a favor se pronunciaron los magistrados conservadores Julián Sánchez Melgar y Eduardo de Porres.

