El juez del 'caso Leire Díez' cita a Santos Cerdán y Antonio Hernando como testigos el próximo 2 de febrero

El juez que investiga a la exmilitante socialista Leire Díez por presuntos delitos de tráfico de influencias y cohecho, Arturo Zamarriego, ha citado a declarar como testigos el próximo 2 de febrero al exdirigente del PSOE, Santos Cerdán, y al secretario de Estado de Telecomunicaciones, Antonio Hernando.

Así lo indica en una providencia el juez Arturo Zamarriego, que también cita para ese día como testigos a los empresarios Alejandro Hamlyn y Luis del Rivero, ya que los cuatro habrían participado en reuniones con Díez.

Peticiones al PSOE

El juez además reclama al PSOE para que le informe de si Díez "es o ha sido afiliada al PSOE y, en tal caso, fecha de alta y cese como afiliada", así como "si durante el tiempo que ha estado afiliado en su caso, si desempeñó alguna actividad en el seno del partido y si recibió algún tipo de remuneración por dicha actividad".

El juzgado también quiere saber si Antonio Hernando "ha sido afiliado al PSOE y, en tal caso, fecha de alta y cese como afiliado" y "si desempeñó alguna actividad en el seno del partido o del Gobierno de la nación".

Sobre Cerdán se reclama la "fecha de alta y cese como afiliado" y "si desempeñó alguna actividad en el seno del partido".

Se les tomará declaración en calidad de "testigos"

En el escrito se explica que se les tomará declaración "en calidad de testigos, bajo apercibimiento de que, en caso de no comparecer ni alegar causa legal que se lo impida, se podrá imponer una multa de 200 a 5.000 euros.

A este respecto, en esta causa el instructor investiga si Leire Díez, presuntamente en colaboración con otras personas, trató de presionar a fiscales, jueces y miembros de las Fuerzas de Seguridad en relación con las causas de corrupción que ahora afectan al PSOE. Por estos hechos se atribuye a Díez los delitos de cohecho y tráfico de influencias.