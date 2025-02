El juez del 'caso Koldo' aplaza la declaración de la empresaria que dijo haber entregado dinero en Ferraz

El juez instructor, Ismael Moreno que investiga el caso Koldo ha aplazado la toma de declaración de Carmen Pano y su hija Leonor. Pano es la empresaria que aseguró que había entregado 90.000 en la sede del PSOE de la Calle Ferraz. Según las palabras de la empresaria, ella misma entregó esta suma de dinero por indicaciones de Víctor de Aldama, presunto comisionista de la trama Koldo. Además, Carmen Pano está siendo investigada por el Tribunal Supremo por el caso Koldo y está pendiente que comparezca el 25 de febrero. Por todo ello, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 2 aplaza su declaración.

En un principio la declaración de Carmen y Leonor no fue aceptada por el Juez Instructor de la causa de los Hidrocarburos pero una de las acusaciones populares recurrió y logró que la Sala de lo Penal aprobara su toma de declaración para averiguar como y en tal caso, se obtuvo la licencia de operador de hidrocarburos de Villafuel, principal empresa investigada en la causa de los hidrocarburos (mercantil propiedad de Claudio Rivas, socio de Víctor de Aldama según publica La Razón). Además, según fuentes jurídicas, Leonor María González Pano y Carmen Pano fueron administradoras de la mercantil Have Got Time S.L, empresa proveedora de Villafuel.

Lo cierto es que la empresaria Pano y su hija fueron detenidas el 16 de diciembre por la causa de los Hidrocarburos instruida en la Audiencia Nacional y posteriormente fueron puestas en libertad. No pasaron a disposición judicial, pero el juez Instructor de la Audiencia Nacional que investiga la causa de los Hidrocarburos, Santiago Pedraz finalmente las citó para declarar el 19 de marzo como investigadas.

El detonante de esta compleja situación procesal es que el 25 de febrero ante el Tribunal Supremo (por la ramificación del caso Koldo y que investiga al exministro Ábalos) tendrán que comparecer Carmen Pano y su hija y no está claro si finalmente pasarán a ser imputadas por el Tribunal Supremo. Ya el alto tribunal le señala que comparezca con la asistencia de letrado por si finalmente la imputan. Por todo ello, Ismael Moreno, el juez instructor del caso Koldo ha decidido retrasar su declaración hasta que se resuelva si finalmente el Alto Tribunal les imputa.

¿Que supuesta relación tiene Pano con las comisiones?

Al parecer, Carmen Pano y su hija, administraban la empresa Have Got Time, la cual, estaba vinculada al pago de un chalet en el complejo urbano de la Alcaidesa, en Cádiz. A través de esta mercantil, presuntamente, se premió al exministro José Luís Ábalos, actualmente imputado por el Tribunal Supremo.

Las acusaciones populares Luis Prado, abogado de Iustita Europa y Javier María Pérez Roldán, abogado de Hazte Oír, aseguran que tanto Carmen como su hija tienen interés en cooperar con la justicia, tal y como recoge en declaraciones a Europa Press: "tienen una oportunidad" el 25 de febrero ante el Alto Tribunal, donde está imputado Ábalos, "para corroborar y reafirmar ese acta notarial, donde afirmaban" que entregaron "esas bolsas de dinero en la sede" del PSOE en Ferraz.

Confesión que hizo Pano y que después ratificó ante la Guardia Civil. A todo esto y según refleja Europa Press, De Aldama le pidió explicaciones a finales de noviembre: "Espero que tengas pruebas, Carmen", le dijo el comisionista en un mensaje de WhatsApp intervenido a Pano. Sobre esa conversación la Guardia Civil considera que de ella "no se desprende negación de este hecho" por parte de De Aldama, y que podría evidenciar su participación en lo que relató Pano.