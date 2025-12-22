CASO HIDROCARBUROS

El juez del caso hidrocarburos cita como testigos a los jefes de gabinete de las ministras Teresa Ribera y Reyes Maroto

Juan Ignacio Bidart, que fue jefe de gabinete de la entonces exministra de Industria, Reyes Maroto, y Marc Pons, jefe de gabinete de la exministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, están citados el 28 de enero.

ondacero.es | Agencias

Madrid |

La vicepresidenta tercera del Gobierno, Teresa Ribera/ EFE/ Mariscal
Los exjefes de gabinete de la exministras Teresa Ribera y Reyes Maroto están citados en enero como testigos ante el juez que investiga un fraude millonario de IVA en hidrocarburos, donde volverán a declarar también los dos principales imputados: Víctor de Aldama, presunto comisionista del caso Koldo, y Claudio Rivas.

El juez que investiga esta causa en la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, ha fijado una ronda de declaraciones a finales de enero, tanto de testigos como de imputados, en una providencia este lunes.

Los testigos citados

Entre los testigos figuran Juan Ignacio Bidart, que fue jefe de gabinete de la entonces exministra de Industria, Reyes Maroto, y Marc Pons, jefe de gabinete de la exministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, citados el 28 de enero.

Víctor de Aldama está citado el 29 de enero

Ese día también debe comparecer uno de los presuntos cabecillas de la trama, Claudio Rivas, en calidad de investigado, mientras que Víctor de Aldama, a quien los investigadores también situaban en la "cúspide" de la organización, está citado ante el juez el 29.

