El juez admite la querella de Errejón contra Mouliaá por calumnias y posible extorsión de testigos

El Juzgado de Instrucción número 9 de Madrid ha admitido a trámite la querella presentada por el exportavoz de Sumar Íñigo Errejón contra la actriz Elisa Mouliaá por un presunto delito de calumnias, después de que esta le acusara públicamente de haber extorsionado a dos testigos en la causa por agresión sexual que ella misma promovió contra el exdiputado.

Según el auto, firmado por el juez Arturo Zamarriego, ambos están citados a declarar el próximo 17 de febrero. El magistrado sostiene que los hechos denunciados por Errejón "presentan características que hacen presumir la posible existencia de delito", ordenando la apertura de diligencias para esclarecer las declaraciones difundidas por Mouliaá en la red social X.

En esas publicaciones, la actriz afirmaba que "Errejón se negó a entregar su móvil porque había extorsionado a dos de mis testigos", en referencia a los organizadores de la fiesta donde supuestamente se produjo la agresión, Borja y Soraya. Dichas manifestaciones motivaron que la defensa del político solicitara un acto de conciliación y exigiera a la intérprete una indemnización de 10.000 euros si no se retractaba, algo que finalmente no ocurrió, abriendo el camino a la acción penal.

Un nuevo frente judicial en un proceso abierto

La querella llega en un momento clave dentro del conflicto judicial que enfrenta a ambos desde principios de año, cuando Mouliaá denunció a Errejón por un presunto delito continuado de abuso sexual. La actriz mantiene su acusación y ha solicitado tres años de prisión para el exdirigente.

En declaraciones posteriores, Mouliaá aseguró que su equipo ha "callado muchas bocas que decían que esto era por dinero" y afirmó que se siente "respaldada" por el avance del procedimiento. La intérprete sostiene que "ninguna mujer denuncia algo así si no le ha ocurrido" y confía en que el juicio "permita reparar todo el daño causado".

Por su parte, Íñigo Errejón ha insistido en su inocencia y ha denunciado haber sido víctima de una campaña de difamación. En reiteradas ocasiones, ha sostenido que las acusaciones en su contra carecen de fundamento y que "todo se demostrará en los tribunales".

Próxima cita judicial

La comparecencia del próximo 17 de febrero ante el juez Zamarriego supondrá el primer encuentro entre ambos desde la admisión de la querella. La decisión del magistrado marca un nuevo episodio en un proceso de notable repercusión mediática, que combina las acusaciones cruzadas de abuso sexual y calumnias.

El caso se suma a una lista de conflictos en los que se entrecruzan la justicia ordinaria y la exposición pública de los hechos en redes sociales, donde tanto Mouliaá como Errejón han venido defendiendo sus respectivas versiones.