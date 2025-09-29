Juanma Moreno define qué significa que un inmigrante se "integre" en España

La nueva estrategia sobre inmigración presentada por el Partido Popular este fin de semana, en la que se plantea la implantación de un visado por puntos que premie a los migrantes que mejor conozcan "nuestra cultura", que vengan a trabajar "en sectores donde haya demanda de mano de obra" y a los que tengan "mayor capacidad de integración", está siendo asunto uno de los principales asuntos de debate de la jornada.

La llamada 'Declaración de Murcia', que presentó el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha sido respaldada y firmada por todos los barones del partido, entre ellos Juanma Moreno, presidente de la Junta de Andalucía.

En Más de uno, Moreno ha defendido este nuevo modelo de su partido y lo enmarca en la necesidad de "poner orden para evitar la xenofobia creciente en nuestro país".

Qué significa integración

Premia a los que conocen mejor nuestra cultura y a los que tienen mayor capacidad de integración son aspectos del visado por puntos que plantean dudas sobre cómo se valoraría en la práctica. Juan Moreno ha apuntado que esto "no significa homologación cultural" sino la "aceptación de los valores constitucionales, que hay que conocer la lengua y las normas y respectar un marco de convivencia.

En este punto, Carlos Alsina le ha preguntado si esto no se llama cumplir la ley y punto, a lo que Moreno ha contestado que sí, pero que ésta hay que revisarla tanto para migrantes como para españoles por la "reincidencia permanente" que hay.

En cualquier caso, concluye que lo que se le pide a los inmigrantes para integrarse es que "vengan con una actitud propositiva y activa de trabajo".