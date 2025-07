Juanma Moreno defiende la legitimidad de su currículum: "Está en la web de la Junta desde hace diez años"

La dimisión de Noelia Núñez ha puesto el foco sobre el currículum de los líderes políticos de distintas formaciones en España. Después de que la propia Núñez señalara a algunos dirigentes del PSOE, como Óscar Puente o Patxi López, otras formaciones han hecho lo propio con otros de los líderes populares de otras regiones del país.

Ha sido el caso de Andalucía, donde el portavoz de Adelante Andalucía, José Ignacio García, y el parlamentario de Por Andalucía, José Manuel Jurado, han señalado a Juanma Moreno por "mentir sobre sus estudios y falsear su currículum".

García ha preguntado al presidente andaluz si había mentido sobre su currículum, mientras que Jurado ha emitido un comunicado en que afirmaba que en la ficha de Moreno como diputado del PP en el Congreso entre 2000 y 2004 figuraban una licenciatura en Administración y Dirección de Empresas y un máster en Relaciones Internacionales que ya no aparecen. "Ya no hay ni rastro de todo aquello: aparece como graduado en Protocolo y con un cursillo en liderazgo público", denuncia Jurado.

"Lo que ha pasado con Noelia Núñez no tiene tanto que ver con que tuviera o no un título universitario. De hecho, nosotros defendemos que no es necesario tener un título universitario para estar en política. Lo que sí es importante es ser honesto y, sobre todo, no mentir", explicaba Jurado.

Según el criterio que ellos mismos han elegido y del que tanto están alardeando ahora, como si fueran ejemplo de ética, lo lógico es que el presidente Moreno Bonilla dimita. Ha mentido abiertamente a la ciudadanía y ha falseado su currículum para hacernos creer que tenía más títulos de los que realmente tiene", ha sentenciado.

Por su parte, Moreno Bonilla se ha defendido de estas acusaciones afirmando que su currículum "puede comprobarlo todo el que quiera" ya que está en la web de la Junta de Andalucía.