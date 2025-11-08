Moreno consolida su figura al frente del PP andaluz con el 99,95% de los votos tras la crisis de los cribados: "Me voy a dejar la piel"

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha sido reelegido este sábado como líder del PP andaluz, por cuarta vez, con un 99,95% de los votos de los compromisarios que participan en el congreso de la formación.

Moreno inicia así su cuarta etapa al frente del PP de Andalucía, al que llegó en 2014, con la vista puesta en las próximas elecciones autonómicas, en las que buscará mantener la mayoría absoluta que consiguió en los comicios de 2022.

"Me voy a dejar la piel por Andalucía", ha dicho el presidente tras conocer los resultados. Al mismo tiempo, el dirigente popular ha advertido al partido de que les esperan meses de "zancadillas" porque quienes saben "jugar sucio" lo van a hacer; aunque ha pedido a los suyos que continúen con "dignidad, respeto y educación".

Sin grandes cambios

Moreno afronta esta nueva etapa sin grandes cambios en la cúpula del partido, ya que mantiene a Antonio Repullo como secretario general del partido, pero recupera la figura del coordinador general, que será el gaditano Ignacio Romaní, quien también será responsable de Organización.

Además, incorpora a su ejecutiva a sus dos consejeros más destacados en el Gobierno andaluz. Antonio Sanz será presidente del Comité Electoral, puesto relevante por la proximidad de los comicios, y Carolina España será presidenta del Consejo Asesor.

Los nombres del nuevo Comité Ejecutivo