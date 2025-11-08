Moreno consolida su figura al frente del PP andaluz con el 99,95% de los votos tras la crisis de los cribados: "Me voy a dejar la piel"

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha sido reelegido este sábado como líder del PP andaluz, por cuarta vez, con un 99,95% de los votos de los compromisarios que participan en el congreso de la formación.
Moreno inicia así su cuarta etapa al frente del PP de Andalucía, al que llegó en 2014, con la vista puesta en las próximas elecciones autonómicas, en las que buscará mantener la mayoría absoluta que consiguió en los comicios de 2022.
"Me voy a dejar la piel por Andalucía", ha dicho el presidente tras conocer los resultados. Al mismo tiempo, el dirigente popular ha advertido al partido de que les esperan meses de "zancadillas" porque quienes saben "jugar sucio" lo van a hacer; aunque ha pedido a los suyos que continúen con "dignidad, respeto y educación".
Sin grandes cambios
Moreno afronta esta nueva etapa sin grandes cambios en la cúpula del partido, ya que mantiene a Antonio Repullo como secretario general del partido, pero recupera la figura del coordinador general, que será el gaditano Ignacio Romaní, quien también será responsable de Organización.
Además, incorpora a su ejecutiva a sus dos consejeros más destacados en el Gobierno andaluz. Antonio Sanz será presidente del Comité Electoral, puesto relevante por la proximidad de los comicios, y Carolina España será presidenta del Consejo Asesor.
Los nombres del nuevo Comité Ejecutivo
- Secretario general: Antonio Repullo
- Coordinador general y responsable de Organización: Ignacio Romaní
- Vicesecretaria de Política Municipal: Ana Mestre
- Vicesecretario de Análisis Electoral: Jacobo Florido
- Vicesecretario de Economía y Hacienda: Pablo Venzal
- Vicesecretario de Agricultura, Ganadería, Agua y Desarrollo Rural: José Carlos Álvarez
- Vicesecretaria de Salud e Igualdad: Beatriz Jurado
- Vicesecretario de Vivienda: Manuel Francisco García Delgado
- Vicesecretaria de Industria y Energía: Natalia Márquez
- Vicesecretaria de Desarrollo Sostenible: Soledad Aranda
- Vicesecretaria de Empleo, Educación y Universidad: Ana Belén Mata
- Vicesecretaria de Coordinación Institucional: Pamela Hoyos
- Vicesecretario de Estrategia Tecnológica y Sociedad del Futuro: Raúl Jiménez
- Vicesecretario de Movilización: Alejandro Romero
- Vicesecretario de Coordinación con el Gobierno: Ramón Fernández-Pacheco
- Vicesecretaria de Turismo, Cultura y Deporte: Auxiliadora Izquierdo
- Tesorero: Ignacio Díez
- Presidente del Comité Electoral: Antonio Sanz
- Presidente del Comité de Derechos y Garantías: Manuel Atencia
- Presidenta del Comité Territorial Autonómico: Maribel Sánchez
- Presidenta de la Unión Interparlamentaria: Maribel Lozano
- Presidente de la Unión Intermunicipal: Gabriel Amat
- Presidente del Consejo Andaluz de Alcaldes: José María Bellido
- Presidente de la Comisión de Diputados Provinciales: David Toscano
- Presidenta del Consejo Asesor: Carolina España
- Presidenta de la Alianza Rural: Lorena Guerra
- Director de la Escuela de Formación Antonio Garrido: José Ricardo García