Juan del Val, sobre Pedro Sánchez: "Sí que me creo que sea un hombre muy enamorado y eso se nota"

El escritor y periodista Juan del Val, recientemente galardonado con el Premio Planeta por su novela Vera, una historia de amor, reflexionó sobre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante su intervención en La Gran Decepción, el podcast de Onda Cero de Marta Critikian y Berni Barrachina.

Durante la entrevista, que se centra en los tropiezos y decepciones que los invitados han experimentado a lo largo de sus carreras, Barrachina preguntó a Del Val sobre la posibilidad de que Pedro Sánchez tuviera una relación abierta. El escritor respondió con sinceridad y asegurando que sin ironía:

Pues hombre, a mí, aunque esto no tenga nada que ver… primero me da exactamente igual. Me es indiferente el tipo de relación. Pero hay una cosa que sí parece clara. Que él… sí que me creo, sí que me lo creo de verdad, y no hay ni rastro de ironía, que es un hombre muy enamorado. Y eso se nota. Se nota también en la defensa de todo. Y esto es una cosa que yo lo pongo en valor

Él mismo es una figura mediática que no rehúye hablar de temas personales y de relaciones, ya que ha comentado en otras ocasiones su visión sobre las relaciones abiertas junto a su esposa, la presentadora Nuria Roca. Ambos han defendido públicamente la idea de que las relaciones de pareja no deben estar sujetas a normas rígidas, aunque siempre dentro de su privacidad.

Pedro Sánchez siempre se ha mostrado muy comprometido con Begoña Gómez, con quien mantiene un matrimonio desde 2006 y dos hijas. De hecho, a lo largo de los años, ha declarado públicamente estar profundamente enamorado y ha defendido siempre la integridad y profesionalidad de su esposa frente a la atención mediática, que le ha señalado y lo sigue haciendo.