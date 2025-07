Juan Lobato defiende las críticas de Page hacia el PSOE: "No es una debilidad que haya voces discordantes"

La crisis interna que atraviesa el PSOE ha vuelto a evidenciarse tras las recientes declaraciones de Juan Lobato en el programa Espejo Público de Antena 3. En un contexto marcado por la tensión entre la dirección federal y el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, Lobato ha salido en defensa de la diversidad de opiniones dentro del partido, mientras otros dirigentes socialistas, como Óscar López, han cargado duramente contra Page.

Lobato defiende la libertad de crítica a su propio partido

Durante su intervención en Antena 3, Juan Lobato ha restado dramatismo al debate abierto en el seno del PSOE por las críticas de Page a la gestión de Pedro Sánchez y a los acuerdos autonómicos. "No es una debilidad que haya voces críticas y discordantes", ha asegurado, defendiendo que la existencia de diferentes posturas es "positivo" y que un partido como el PSOE debe asumir la pluralidad y la autocrítica como señas de identidad. Lobato considera que esta diversidad interna favorece la comunicación y la transparencia, y ayuda a evitar situaciones de opacidad y corrupción.

El exlíder socialista madrileño ha insistido en que la defensa de los intereses de cada territorio es legítima y que el modelo de financiación autonómica debe buscar el equilibrio entre regiones. Para Lobato, la pluralidad de opiniones dentro del PSOE refleja la diversidad de la propia sociedad española y fortalece la democracia interna del partido.

El enfrentamiento entre Page y la dirección del PSOE

Las palabras de Lobato llegan en un momento de máxima tensión entre Emiliano García-Page y la dirección federal del PSOE. Page ha criticado abiertamente los acuerdos del Gobierno con partidos independentistas y ha advertido sobre el riesgo de "quebrar la unidad de España" y de "gestionar la política desde el miedo".

El presidente castellanomanchego ha pedido a su partido que no tema a la crítica interna y ha alertado sobre la falta de autocrítica: "No tienen que tenerle miedo a la crítica, yo le tendría miedo a Koldo y a gente como esa, pero a los que podamos discrepar no le tienen que tener miedo".

Page ha recibido el respaldo de algunos sectores, pero también ha sido objeto de duras críticas por parte de otros dirigentes socialistas.

Declaraciones de miembros del PSOE contra Page

Óscar López, ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, ha sido uno de los más contundentes en responder a las posiciones de Page. López ha calificado de "despropósito" las últimas declaraciones del presidente de Castilla-La Mancha y ha defendido la línea política del Gobierno y del partido. "Me parece un despropósito todo lo que dice Page últimamente", ha señalado, subrayando que cada comunidad autónoma tiene sus propias especificidades y que la posición de Page no representa la del conjunto del PSOE.

Otros miembros del partido han acusado a Page de actuar como "voz discordante" de forma reiterada y de poner en cuestión la estrategia de la dirección socialista en un momento delicado para el partido.

Pluralidad y debate interno en el PSOE

La controversia refleja el momento de crisis y reflexión que vive el PSOE, con sectores que reclaman mayor apertura y autocrítica, y otros que apuestan por la unidad y el cierre de filas en torno a la dirección. Lobato, en su intervención, ha apostado por la convivencia de ambas posturas y por la necesidad de que el partido mantenga su capacidad de diálogo y autocrítica como garantía de fortaleza democrática.

El debate sigue abierto y marca el pulso interno de un PSOE que afronta retos de cohesión y liderazgo en un contexto político especialmente complejo.