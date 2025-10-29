Juan Carlos I: "No puedo contener la emoción al pensar en ciertos miembros de mi familia para quienes ya no importo"

Juan Carlos I ha concedido en las últimas horas una entrevista en diario francés Le Figaro a modo de presentación de su libro que verá la luz en las próximas semanas y que está previsto que llegue a España el próximo mes de diciembre.

En sus memorias, el rey emérito repasa cómo vivió la Transición, los momentos más importantes de su reinado y su posterior exilio a Abu Dhabi, donde vive desde hace cinco años.

"Verse obligado al desarraigo y al aislamiento al final de la vida no es fácil. Estoy resignado, herido por una sensación de abandono. No puedo contener la emoción al pensar en ciertos miembros de mi familia para quienes ya no importo. Y especialmente en España, que tanto echo de menos. Hay días de desesperación, de vacío", lamenta un Juan Carlos I sobre una familia a la que apenas ha visto en los últimos años, salvo a su nieto Froilán, que vive con él en Abu Dhabi.

En la entrevista también comenta que eligió Emiratos Árabes Unidos como su lugar de exilio para "ayudar a su hijo" y ha bromeado con que buscó "un lugar donde los periodistas de mi país no pudieran venir a encontrarme fácilmente".

Incluso da algún consejo a su nieta, la princesa Leonor, heredera al trono de España: "Que tenga seguridad en sí misma, que cumpla con su deber con simpatía y amabilidad, que sea la garante del respeto a la Constitución Española".

En su libro, Juan Carlos I recalca que su expatriación fue voluntaria y que tuvo por objetivo "no obstaculizar el buen funcionamiento de la Corona ni a mi hijo en el ejercicio de sus funciones soberanas" y lamenta no haber sido nunca dueño de su destino. "Di libertad a los españoles al establecer la democracia, pero nunca pude disfrutar de esa libertad para mí", insiste.

La democracia, su "herencia" para los españoles

Precisamente sobre la consecución de esa democracia también habla el rey emérito tanto en sus memorias como en la entrevista en Le Figaro. Juan Carlos I asegura que no fue algo que cayera del cielo y que la quiso "desde el principio".

"Tras 40 años de dictadura, le di a los españoles una democracia que sigue viva. Es mi herencia", ha recordado un Juan Carlos I que se convirtió en jefe del Estado a los 37 años. "Durante dos años tuve todos los poderes. El poder de indultar o refrendar la pena de muerte. No tuve que hacerlo, gracias a Dios, porque en ese momento, si hubiera dicho que no, los generales me habrían derrocado", ha dicho.

Cómo vivió el 23-F

Uno de los momentos más importantes que tuvo que vivir el rey emérito en sus primeros años como máximo mandatario fue el intento de golpe de Estado de febrero de 1981. "¿Cómo puedes creer que yo estuve involucrado?", dice el emérito que le dijo al escritor Javier Cercas cuando le sugirió en una cena sobre una posible simpatía de este por el 23-F.

"No hubo un golpe, sino tres. El golpe de Tejero, el golpe de la Armada y el golpe de los cargos electos cercanos al franquismo. Alfonso Armada estuvo a mi lado durante 17 años. Lo quería mucho y él me traicionó. Convenció a los generales de que hablaba en mi nombre", explica Juan Carlos I sobre aquel día.