Juan Carlos Campo explica por qué el Rey no fue a la entrega de despachos a jueces en Barcelona

El ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, ha explicado, tras una pregunta del diputado de Vox, Ignacio Gil Lázaro, el porqué de la ausencia del Rey en Barcelona el pasado viernes en la entrega de los despachos a los jueces.

El titular de Justicia ha lamentado que la preocupación del diputado de Vox, Ignacio Gil Lázaro sea la ausencia del rey en Barcelona y no la crisis sanitaria y económica que padece nuestro país. El ministro explica que en la decisión de que el rey no asistiera a la entrega de despachos a jueces en Barcelona se valoraron muchas cuestiones y reconoce que se intentó cambiar el acto pero no fue posible. "En ese acto no solo faltó el Rey", asegura.

En su turno de réplica, el diputado de Vox, Ignacio Gil Lázaro, ha arremetido contra el ministro y le ha acusado de echar balones fuera en la decisión de que el rey no asistiera al acto judicial en Barcelona. "El veto al rey fue un acto rastrero y cobarde de este Gobierno para la sumisión a los golpistas". Además, dice que la afirmación de que el veto al Rey fue para defender la convivencia le parece miserable.

El ministro de Justicia ha reprochado al diputado de Vox que intente convertir la ausencia del Rey en una crisis constitucional: "No puede tener queja de las palabras que han salido de este Gobierno en defensa de la Monarquía Parlamentaria".

