José Sacristán carga contra el PSOE: "Es vergonzoso, terrible y lamentable, lo que está pasando no se soluciona pidiendo perdón"

El actor José Sacristán ha tildado de "vergonzoso, terrible y lamentable" la situación que se vive en el PSOE, tras el Caso Koldo y el impacto de la presunta corrupción que se achaca al exsecretario de Organización del partido Santos Cerdán, y ha asegurado que se trata de "un punto y aparte" en la historia de los socialistas y espera que la formación tome una solución "terminante".

"Me parece sencillamente lamentable. Es un punto y aparte en la historia del PSOE. Que no se anden con paños calientes, esto no se soluciona ni muchísimo menos pidiendo perdón y haciendo estas propuestas de una inmediatez insuficiente a todas luces", ha asegurado en la rueda de prensa de presentación de 'Caminando con Antonio Machado', obra teatral que dirige y protagoniza en el teatro Fernán Gómez.

Ya está del 'y tú más', no sirve para nada. Esto es sencillamente impresentable y la solución tiene que ser terminante"

Sacristán ha calificado de "miserables" las actuaciones de los políticos socialistas implicados en el Caso Koldo y considera que el daño que hacen a la izquierda "siempre es mucho mayor porque la derecha cuenta con una feligresía mucho más fiel".

"El daño que estos miserables suelen hacer siempre es mucho mayor cuando se comete dentro de la izquierda porque la derecha cuenta con una feligresía que le es mucho más fiel de lo que le suele ser a la izquierda. La situación es terrible, sin paliativos, vergonzoso, y no es una solución el hacer comparaciones, ya está bien del 'Y tú más', eso no sirve absolutamente para nada. Esto es sencillamente impresentable y la solución tiene que ser terminante, desde mi punto de vista", ha aseverado.

El acto ha tenido lugar por la obra 'Caminando con Antonio Machado. De los días azules a El sol de la infancia', que se presentará en el Fernán Gómez durante cuatro días, del 26 al 29 de junio. El actor firma la versión, la dirección del montaje y realiza la interpretación junto a la violonchelista Aurora Martínez.