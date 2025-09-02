En Más de uno

José F. Peláez resume la entrevista de Pedro Sánchez: “Un Donald Trump del barrio de Tetuán”

El periodista de ABC ha hecho un repaso en Más de uno de la aparición del presidente del Gobierno en Televisión Española para someterse a las preguntas de Pepa Bueno.

Carlos Alsina saca a la luz la "mentira" de los presupuestos de Pedro Sánchez: "No es eso lo que dice la norma"

Por qué se reúne Salvador Illa con Carles Puigdemont en Bruselas: presupuestos y amnistía, claves

Samuel Portillo

Madrid |

El periodista ha descrito la imagen del presidente en la pantalla de la televisión: "dos manos morenas entrelazadas sobre las rodillas, una pierna cruzada sobre la otra y un traje azul, en la muñeca una pulsera roja, sobre el conjunto una corbata verde Vox, dos ojos negros y un rostro naranja que se correspondía con un Donald Trump del barrio de Tetuán".

"Azul, rojo, verde, negro y naranja", Peláez ha comparado los colores que acompañaron a la entrevista del presidente con los de los anillos de los Juegos Olímpicos: "Cambiando el 'más rápido, más lejos, más fuerte' por un muy sanchista, más cínico, más populista, más débil".

Ha tachado de presidente del Gobierno de "Rey Sol" en su ataque a la justicia, cuando afirmo que "algunos jueces hacen política y no cumplen la ley" acusando de prevaricación a algunos jueces. Para terminar, ha lanzado un consejo al presidente del Gobierno si finalmente se termina produciendo alguna condena, "Que cambie la corbata verde Vox por un buen corbatón rojo MAGA y, sobre todo, la cabeza de turco por una buena cabeza de búfalo".

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer