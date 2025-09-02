José F. Peláez resume la entrevista de Pedro Sánchez: “Un Donald Trump del barrio de Tetuán”

El periodista ha descrito la imagen del presidente en la pantalla de la televisión: "dos manos morenas entrelazadas sobre las rodillas, una pierna cruzada sobre la otra y un traje azul, en la muñeca una pulsera roja, sobre el conjunto una corbata verde Vox, dos ojos negros y un rostro naranja que se correspondía con un Donald Trump del barrio de Tetuán".

"Azul, rojo, verde, negro y naranja", Peláez ha comparado los colores que acompañaron a la entrevista del presidente con los de los anillos de los Juegos Olímpicos: "Cambiando el 'más rápido, más lejos, más fuerte' por un muy sanchista, más cínico, más populista, más débil".

Ha tachado de presidente del Gobierno de "Rey Sol" en su ataque a la justicia, cuando afirmo que "algunos jueces hacen política y no cumplen la ley" acusando de prevaricación a algunos jueces. Para terminar, ha lanzado un consejo al presidente del Gobierno si finalmente se termina produciendo alguna condena, "Que cambie la corbata verde Vox por un buen corbatón rojo MAGA y, sobre todo, la cabeza de turco por una buena cabeza de búfalo".