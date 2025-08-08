José María Ángel, excomisionado de la dana, recibe el alta tras ser hospitalizado por un intento de suicidio

El excomisionado del Gobierno para la reconstrucción tras la dana, José María Ángel, ha recibido el alta hospitalaria en la tarde de este viernes, después de varias horas ingresado en el Hospital de Llíria (Valencia) tras un intento de suicidio.

Ángel ha sido ingresado de urgencia esta mañana en el centro hospitalario después de que una dotación de bomberos y un sargento del Consorcio provincial se hayan trasladado a L'Eliana por un aviso recibido a las 08:48 horas, junto a otros servicios de emergencia.

Después de permanecer varias horas atendido en el hospital, Ángel ha recibido el alta, según confirman fuentes de su entorno.

José María Ángel presentó su renuncia irrevocable como Comisionado para la reconstrucción tras la dana el pasado 31 de julio tras la polémica sobre la titulación con la que promocionó de funcionario hace 43 años, y lamentó entonces haber sufrido un "ataque injustificado" que le había causado un daño personal "enorme".

En su escrito de renuncia dirigido al ministro de Política Territorial, Ángel afirmaba que "jamás" había falsificado ningún documento y "jamás" se había valido "de ningún documento falso para acceder a ningún puesto".

Según exponía, desde que accedió al cargo de Comisionado se produjeron "reiteradas actitudes de inquina" hacia él, con el único objetivo de" intentar socavar, dañar y manchar" una trayectoria de servicio "diligente y transparente", pues hasta ese nombramiento su trayectoria en la Diputación de Valencia había sido "siempre respetada".

José María Ángel, de 68 años, fue alcalde de L'Eliana (Valencia) durante 18 años, diputado provincial, senador territorial y director de la Agencia Valenciana de Seguridad y Respuesta de Emergencias de la Generalitat.