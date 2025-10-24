José Antonio Vera vaticina la ruptura entre Junts y el PSOE: "El apoyo se va a acabar"

El periodista José Antonio Vera analiza la situación entre Junts y el PSOE a raíz del órdago del partido nacionalista al Gobierno después de las declaraciones de la portavoz del partido, Míriam Nogueras, en el Congreso el pasado miércoles.

Al juego de palabras que protagonizó Nogueras hay que sumarle que Carles Puigdemont se reunirá el lunes en Perpiñán con su Ejecutiva, tras la cual se consultará a la militancia si se decide o no romper con el PSOE. Sobrevuela nuevamente la posibilidad de esa reunión entre el líder independentista y el presidente del Gobierno que nunca se llegó a materializar y por la que le volvieron a preguntar en Bruselas el jueves.

Sobre esta reunión se ha debatido en la Tertulia de 'Más de uno' con el periodista José Antonio Vera analizando por qué le puede interesar a Puigdemont una reunión con Sánchez: "Sería sólo para decir que rompe con él".

"Si Sánchez decide ir a esa reunión -porque igual Puigdemont le dice que cualquier acuerdo de futuro pasa por una reunión sí o sí- esta reunión puede ser una trampa porque después puede decir que ha sido para comunicar el fin del apoyo de Puigdemont. Porque el apoyo se va a acabar, yo estoy convencido", explica.

El periodista cuenta que Puigdemont tiene una situación muy complicada con sus alcaldes, porque se reunió con ellos la semana pasada en un encuentro muy tenso: "Sus alcaldes están sufriendo la presión de un Illa que se está quedando con gran parte del territorio por la izquierda y la de Sílvia Orriols, que le está ganando el terreno por la ultraderecha".

De ahí que Vera explique que hay "preocupación" porque en la reunión se lo trasladaron y entonces surgió la idea de la posible moción instrumental, que es algo que está sobre la mesa: "Cuando Sánchez dice que están cumpliendo, eso a Puigdemont no le importa. A él lo que le interesa es romper porque el acuerdo con Sánchez le ha servido para el tema de la amnistía -que a él personalmente no le ha servido- y poco más. Él políticamente no está recogiendo ningún fruto, sólo un fruto negativo de pérdida de influencia".