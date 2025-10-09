José Antonio Vera: "Hay gente dentro del Gobierno que le parece más importante la Flotilla que el plan de paz"

El Gobierno ha dado la "bienvenida" al acuerdo alcanzado entre Israel y Hamás para implementar la primera fase del plan propuesto por el presidente estadounidense, Donald Trump, y ha instado a las partes a que actúen "con responsabilidad" y respeten los términos de lo pactado.

El Ejecutivo ha querido trasladar su postura en un comunicado oficial del Ministerio de Asuntos Exteriores después de que tanto el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, como el jefe de la diplomacia, José Manuel Albares, se hayan felicitado del acuerdo.

En un mensaje en la red social X, Sánchez ha asegurado que su gobierno "celebra las noticias que llegan de Oriente Medio" y confía en que este sea "el comienzo de una paz justa y duradera".

El Gobierno no debe oponerse al plan de paz de Trump

El acuerdo entre Israel y Hamás ha centrado parte de la tertulia de Más de uno, en la que José Antonio Vera ha recordado que aunque el Gobierno de España acogió el plan de Trump de una manera favorable, "no fue unánime porque la vicepresidenta Segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, se refirió a él como "una farsa".

Argumenta Vera que el plan de paz de Trump para Gaza fue acogido muy bien por toda la comunidad internacional y que, "aunque a Sánchez le cueste mucho decir que algo que es iniciativa de Trump pueda salir bien, si al final sale bien, hay que reconocer que el que se lo ha trabajado de principio a fin ha sido Donald Trump, las cosas como son".

Apunta que Trump que el acuerdo tiene consecuencias importantes, "que dejan de morir personas, entra ayuda humanitaria y se pone de manifiesto que hamás ha perdido y que Israel se ha excedido".

Concluye que es una iniciativa evidentemente muy buena la que "el Gobierno no se puede oponer, pese a que dentro del Gobierno hay gente a la que le parecía más importante la Flotilla que el plan de Trump".

Yolanda Díaz saluda el acuerdo

Precisamente esta mañana, Yolanda Díaz ha afirmado que el principio de alto al fuego en Gaza es un "primer paso" para terminar con la "atrocidad del siglo XXI" que padece el pueblo palestino.

No obstante ha enfatizado que ahora toca que el proceso de paz sea "real y justo" para Gaza y que el propio pueblo palestino sea el que "decida su futuro".