Jordi Sevilla prepara un manifiesto para proponer una alternativa a la "deriva podemita" del liderazgo de Pedro Sánchez

El exministro y expresidente de Red Eléctrica, Jordi Sevilla, ha anunciado que en enero va a presentar un manifiesto con el que el movimiento que lidera pretende dar comienzo la preparación de una alternativa socialdemócrata en el PSOE que pueda sustituir la actual deriva 'podemita' que en su opinión, ha adoptado su partido con el liderazgo de Pedro Sánchez.
Sevilla ha explicado que cuando inició este proceso tenía en mente lanzar una "recuperación para la socialdemocracia del PSOE", que hasta ahora ha sido la "tradición" del partido y ha dado buenos resultados. En este punto, ha querido recalcar que el PSOE es su partido y no pretende, como le han acusado, "montar otro tipo de partido", ni se ha pasado al PP. "Siempre habrá algún tonto o tonta que diga eso, pero no es eso", ha querido precisar.
Ahora está trabajando con la idea de sacar un manifiesto después de las fiestas navideñas que será la base para ir creando esa alternativa que propone.
El manifiesto será un "documento inicial de declaración de principios", donde explícitamente quiere que aparezca que "el objetivo de todo esto es recuperar al PSOE para una política socialdemócrata" porque cree que llevan unos cuantos años haciendo política más "populista" que socialdemócrata.
"Hay que empezar a pasar página"
Sevilla ya se expresó en estos términos en la entrevista que concedió a Carlos Alsina a principios de diciembre. En Más de uno explicó que los escándalos de corrupción que rodean al PSOE suponen un argumento más "empezar a pensar en pasar página de Pedro Sánchez" y aseguró que existe en el partido una sensación de que la etapa Pedro Sánchez está finalizando.
Con qué apoyos cuenta
Sevilla ha explicado que está "intentando que en torno a ese manifiesto haya un número suficiente de voces experimentadas y valoradas dentro del PSOE", pero también "con voces jóvenes que están queriendo luchar todavía por su futuro político y por el futuro político de España". Para ello, dice, está hablando con "mucha gente" y nota que hay "receptividad".
En cualquier caso no se conoce ninguna voz pública del partido que haya manifestado su apoyo a este manifiesto. Sí lo ha hecho el ministro de Transportes, Óscar Puente, quien ha ridiculizado la iniciativa de exministro acusándole de no haber pisado una sede del PSOE desde "su primera comunión".
"Yo le invitaría a que vaya por las sedes, que no pisa desde la primera comunión, a recoger firmas de adhesión al manifiesto. Va a tener un éxito arrollador", ha respondido en tono irónico el ministro en una publicación en la red social X.
Habrá que ver el apoyo que logra finalmente Sevilla, pero tras la debacle en Extremadura y las previsibles próximas derrotas electorales que se esperan el malestar en el seno del partido crecerá. Está convencido de ello Sevilla de que esto irá "moviendo el terreno, van a ir cambiando las percepciones, las urgencias".
No obstante, Jordi Sevilla dice ser "muy pragmático": "si nos plantamos en el verano y esto no ha tirado para adelante" dirá "adiós muy buenas". Sería, ha dicho, "otro intento fallido de hacer algo y santas pascuas". "Yo no vivo de esto ni voy a vivir de esto", ha recalcado.