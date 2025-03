Jessica González pensaba que sus gastos los pagaba "el señor Ábalos", como "casi todo"

Jessica Rodríguez declaró el pasado día 27 de febrero en el juicio que investiga los sucesos de la trama Koldo en el ministerio de Transportes, debido a su relación sentimental con José Luis Ábalos.

La joven aseguró que no sabía a ciencia cierta quién se ocupaba de los gastos del piso, pero que pensaba que estos corrían a cargo del exministro, como "casi todo" lo que ella necesitaba. Rodríguez además confirmó que Koldo García "siempre gestionaba todo, o sea, hasta incluso si tenía que ir a comprar tabaco o medicamentos".

Sobre su contratación en las dos empresas públicas en las que trabajó durante el mandato de Ábalos al mando de la cartera de Transportes, la joven declaró que sólo "tuvo que hacer una entrevista sencilla, para conocerme". Jessica Rodríguez se puso en contacto varias veces con Joseba García, hermano de Koldo y responsable de la empresa pública Ineco. Este la invitó a esperar, y al poco tiempo comenzó a trabajar allí. Rodríguez también confirmó que "no tenía ningún interés" en su puesto laboral y que Ábalos le aseguró que era mejor que trabajase. Además, señaló que no había ido nunca a su puesto de trabajo y que, a pesar de escribir a su jefe preguntando si necesitaba algo, este siempre le dijo que no.

La respuesta en cuanto fue consultada por su puesto en Tragsatec, Jessica Rodríguez sostuvo que tampoco había ido nunca a trabajar y que "no sabía siquiera donde estaba la oficina". Sobre el mensaje por WhatsApp que escribió al exministro, una vez que su relación personal había terminado, Rodríguez dijo que era para avisarlo de que "concluía" su contrato con la empresa Tragsatec.

Pensó que Ábalos pagaba el piso, como "casi todo"

Sobre la cuestión del piso alquilado en Plaza de España, Jessica Rodríguez declaró que ella "vivía con unas amigas" y que, mientras que se mantuviese esa situación, no podría ir a visitarla. "Busca un piso que te guste", le dijo el exministro, por lo que la joven se trasladó al inmueble situado en el centro de Madrid. "Escogí ese porque estaba cerca de la sede de Ferraz", asegura Rodríguez.

La joven afirma no conocer quién se hacía cargo del pago del alquiler de los 2.700 euros mensuales, pero declara que pensaba que lo hacía "el señor Ábalos", ya que este lo pagaba "casi todo", incluso si se trataba de un "ramo de flores". Además, en relación a esto último, confirmó que era el "señor García el que se ocupaba de todo, aunque se tratase de ir a buscar medicamentos o tabaco".

Tampoco conoce quién se hacía cargo de los viajes oficiales

Jessica Rodríguez asegura no conocer tampoco quién se ocupaba de los gastos de los viajes que hacía con el exministro.

A pesar de viajar todos los meses, "ella no pagaba nada", porque lo asumía José Luís Ábalos o, en su defecto, Koldo García y después ya "ellos se entendían".

En relación al dinero en efectivo que percibió del exministro, Rodríguez confirmó que no se trataba de un "préstamo", sino que era un saldo para que así "me pudiese pagar mi carrera o mis cosas".