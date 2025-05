La jefa de Jéssica Rodríguez en Tragsatec confirma que fue recomendada por Adif y le pidieron que "hiciera la vista gorda"

Barbancho responde con claridad y casi sin titubeos a las preguntas de los senadores. En su declaración confirma que recibió presiones de la compañía ferroviaria Adif, presidida entonces por Isabel Pardo de Vera, a quien el juez instructor decidió investigar la semana pasada por el caso Koldo.

Sobre Jéssica Rodríguez... hacer la vista gorda

La ex responsable del proyecto al que inicialmente iba a ser asignada Jéssica Rodríguez, ha declarado además este viernes en el Senado que detectó "irregularidades" en el trabajo de la expareja del que fuera ministro José Luis Ábalos y que recibió indicaciones para hacer la "vista gorda".

La compareciente ha declarado incluso que habló mucho con Jéssica Rodríguez, que tiene un chat de whatsapp muy largo de casi un mes. Y añade "me llegaron a echar la bronca y me mandaron callar sobre su ausencia laboral" sobre esta contratación aunque ella siempre tuvo la certeza de que la ex pareja de Ábalos nunca fichaba para trabajar.

Barbancho confirma igualmente que en ese proceso de contratación hubo elementos que no le gustaron nada y que aunque no averiguó más allá, sí puso sus sospechas en conocimiento de su superior inmediato.

De hecho -añade- el curriculum de Jéssica Rodríguez llegó por vía de Adif y que ella, como responsable de proyectos, le recomendó a la pareja de Ábalos que lo enviara por el cauce reglamentario, a través de una enlace web.

Finalmente, Barbancho revela que alguien le confirmó que Jéssica Rodríguez venía de parte del ministro José Luís Ábalos.