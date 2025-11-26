El jefe de Gabinete de Mazón dice que fue él quien agendó la comida con Vilaplana y que no conserva los whatsapps porque cambió de móvil

El secretario autonómico del Gabinete del President y de Comunicación de la Generalitat Valenciana, José Manuel Cuenca, ha testificado este miércoles ante la jueza de la dana que se planteó que Carlos Mazón se desplazara a Utiel poco antes de las 17:00 horas del 29 de octubre de 2024 pero la entonces consellera Salomé Pradas les dijo que allí no se podía entrar.

En su declaración como testigo ante la jueza de Catarroja que instruye la causa penal por la gestión de la dana que causó 229 muertos, ha explicado que en ningún momento se planteó que Mazón fuera al Cecopi ya que Pradas les tenía al corriente y que tampoco se reclamó la presencia del jefe del Consell allí, han informado a EFE fuentes conocedoras de la testifical.

Cuenca ha indicado que no vio nada extraordinario, que era un órgano técnico y que la tormenta se marchaba hacia el norte a partir de las 18:00 horas, según la previsión, y ha asegurado que si realmente hubieran sabido lo que iba a ocurrir se podría haber actuado de forma distinta, pero él no fue consciente del barranco del Poyo ni de nada, se enteró pasada la mañana siguiente.

Sabía dónde y con quién estaba comiendo Mazón

Ha señalado que él es el responsable de configurar y modificar la agenda del president de la Generalitat, y que era el único conocedor de la comida que tenía con la periodista Maribel Vilaplana en 'El Ventorro' porque él cerró esa comida y sabía con quién comía y dónde estaba.

"Lo tenía localizado", ha afirmado durante su declaración Cuenca, quien forma parte del núcleo más cercano al president en funciones y comparte piso con él en València, y ha apuntado que nadie le llamó ese día para decirle que no podía contactar con Mazón.

No conserva los whatsapps porque cambió de teléfono

Ha dicho que no conserva los whatsapps que intercambió ese día con Mazón o con otros responsables del Consell porque cambió de teléfono en julio y tiene entre nueve y diez meses de mensajes perdidos porque no había hecho copias de seguridad.

El jefe de gabinete de Mazón llamó a Pradas a las 13:19 horas de aquel 29 de octubre, tras no haberle cogido una llamada a las 12:53, y hablaron de que la consellera tenía previsto desplazarse a la comarca de la Ribera Alta, que era donde la dana estaba teniendo afección, y le pidió que se lo trasladara al president, algo que hizo en persona.

Ha dicho que él y Mazón conocieron la activación de la alerta roja la mañana del 29 de octubre, de camino al Palau de la Generalitat, y el president dio instrucciones para que cada uno estuviera pendiente de sus competencias.

Él decidió no modificar la agenda del president porque los actos que tenía Mazón eran en València y, además, tanto la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) como los canales oficiales decían que sobre las 18:00 horas la dana se iba al norte, ha indicado.

El detalle de sus llamadas

Cuenca habló de nuevo con Pradas las 16:48 horas, una vez convocado el Cecopi para las 17:00 horas, para informarse de los detalles, y esta le dijo que se había declarado la situación 2 en Utiel, se había movilizado la Unidad Militar de Emergencias (UME) y se había convocado el Cecopi.

Volvió a llamarla a las 16:56 para preguntarle si se podía ir en coche a Utiel pues tenía intención de desplazarse allí junto al president lo antes posible para hacer una primera valoración, pero la consellera le dijo que no, que incluso la UME tenía problemas para entrar.

Informó en ese momento a Mazón por Whatsapp de que iba a empezar el Cecopi, que la situación en Utiel se estaba complicado y que consideraba que, una vez finalizada la reunión de gestión de la Emergencia, el president debería trasladarse a Utiel, a lo que Mazón le respondió que "vale" y que hablaría con la consellera.

Cuenca y Pradas hablaron alguna vez más por WhastApp sobre la posibilidad de "confinar" a la población "por una presa en riesgo de rotura", pero no habló ni con ella ni con Mazón del Es-Alert, un mensaje que él conoció cuando lo recibió en su teléfono móvil.

A las 19:41 horas le llamó el president para preguntarle dónde estaba y pedirle que cuando regresara a València fuera al Centro de Coordinación de Emergencias en l'Eliana, donde estaba reunido el Cecopi y adonde él se iba a trasladar. Volvieron a hablar a las 22:00 o 22:30 horas desde el teléfono de Josep Lanuza, un asesor externo del president.