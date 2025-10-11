El jefe de Gabinete de Ayuso aseguró ante el juez que acusó al fiscal general por "deducción" de filtrar el correo de González Amador

El jefe de Gabinete de Isabel Díaz Ayuso, Miguel Ángel Rodríguez, aseguró en su declaración en el Tribunal Supremo el pasado 8 de enero que su acusación contra el Fiscal General, al que tachó de responsable de la filtración del correo de Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña, fue una "deducción"; no tenía información al respecto.

Al preguntarle la abogada del Estado sobre si era su opinión o su acusación estaba basada en alguna información, la respuesta de Rodríguez es clara: "Una deducción", tal y como ha podido saber Onda Cero al acceder a los audios. "De dónde se lo sacó usted, ¿es opinión o es información?", a lo que respondió "es deducción" y después lo justificó con que solo había dos partes que tenían el expediente, la Fiscalía y el abogado, y que como el abogado no fue, tendría que ser la fiscalía.

Sin embargo, la abogada del Estado tuvo que corregirle y recordar que no eran dos partes, sino tres, porque la Fiscalía había presentado una denuncia 20 días antes, por lo que el expediente ya lo tenía el decanato. Rodríguez, por su parte, insistió en que como creía que solo eran dos partes, esa era "la conclusión" que sacó, la cual cree que "no estaba muy lejos de la realidad".

González Amador le autorizó para que difundiera el correo en un chat de prensa

Asimismo, reconoció que el propio González Amador fue quien le facilitó el contenido del correo electrónico y quien le autorizó a difundirlo en un chat de prensa: "Sí, sí, sí", se escucha en el vídeo, al que ha tenido acceso Europa Press.

En el vídeo, la defensa de la jefa de la Fiscalía Provincial de Madrid, Pilar Rodríguez, le insiste en la cuestión: "Volviendo, y disculpe la pregunta, ¿le autorizó entonces el señor González Amador para difundir el correo electrónico?", preguntó. Miguel Ángel Rodríguez contestó afirmativamente: "Sí, sí, sí".

La defensa de la jefa le reiteró la pregunta, "¿quién le facilita el correo electrónico que usted cita literalmente y copia literalmente? ¿Es el propio señor González Amador?" El jefe de gabinete de Díaz Ayuso respondió que "sí".

Es entonces cuando la abogada del Estado le preguntó que si no fueron ni Pilar Rodríguez ni el fiscal general los que le facilitaron la documentación respecto a los correos, a lo que Rodríguez dijo: "No, ni conozco a estos citados ni me tendrían que mandar nada a mí, me parece".

González Amador asegura que está sufriendo "un machaque" por ser pareja de quien es

Por su parte, en su declaración, Alberto González Amador aseguró que estaba sufriendo un machaque continuo porque su pareja es quien es. "Cuando yo entré en el despacho de Garrido y eso que sopesaba de 'a ver si vienen a por mí por ser la pareja de', efectivamente ahora me di cuenta de que todo esto se ha materializado por ese motivo".

Según González Amador, si su pareja no fuera Ayuso, su caso sería "una nimiedad frente a lo que hay día a día". Considera que le han hecho "un destrozo" porque "ha habido más noticias mías que de la guerra de Ucrania durante todo este tiempo".

Además, en un vídeo al que ha tenido acceso EFE, le contó al juez que le dijo a sus abogados que quería "que esto pase lo más desapercibido posible". Los abogados le dieron varias alternativas sobre cómo plantear el caso y él les comentó que quería que fuera "lo más rápido y sin ruido".

El juicio contra el fiscal general, del 3 al 13 de noviembre

Desde el pasado mes de enero han declarado como testigos decenas de personas, entre ellas el exlíder de los socialistas madrileños Juan Lobato; los jefes de gabinete de Fiscalía General y de la Fiscalía de Madrid; y periodistas de distintos medios de comunicación. El juicio, que se va a celebrar del 3 al 13 de noviembre, tanto Miguel Ángel Rodríguez como González Amador volverán a declarar como testigos.

El fiscal general, Álvaro García Ortiz, por su parte, que en su declaración de enero negó rotundamente haber filtrado el correo del novio de Ayuso, también se sentará en el banquillo. Es la primera vez en la historia de la democracia que un fiscal en el ejercicio de sus funciones es juzgado.