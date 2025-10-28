La jefa de Emergencias admite a la jueza de la dana que el Gobierno pidió enviar la alerta a las 18:35 horas

La jefa de coordinación de Emergencias de la Comunidad Valenciana, Inmaculada Piles, ha confirmado que la Delegación del Gobierno y Protección Civil pidieron que se enviase el mensaje de alerta (ES-Alert) a la población a las 18:35 horas del 29 de octubre de 2024, casi dos horas antes del momento en el que finalmente se envió, a las 20:11 horas. Así lo ha admitido a la jueza que investiga lo ocurrido el día de la dana, Nuria Ruiz Tobarra.

La magistrada concluyó hace meses que la mayoría de muertes se produjeron entre las 18:30 horas y las 20:00 horas de esa tarde, mucho antes de que llegase la alerta. Ahora, un día antes de que se produzca el primer aniversario de la tragedia que se cobró 229 vidas, Piles admite que pidieron a Emergencias mandarla más de una hora y media antes de su envío.

28 de octubre de 2024

El 28 de octubre de 2024, la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) avisó de que se iban a producir fuertes precipitaciones, según han confirmado fuentes presentes en la declaración a 'La Sexta'. Dada la advertencia, tomaron la decisión de realizar el aviso especial de Emergencias a toda la Comunidad Valenciana, además de contactar con los organismos competentes y realizar una reunión a las 12:00 horas del 28 de octubre de 2024.

Las mismas fuentes indican que Piles también ha admitido que estuvieron en contacto varias veces con la AEMET, con la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) y con el cuerpo de Bomberos de Valencia y Castellón. Según sus declaraciones ante la jueza, la coordinadora también habló con la Consejería de Medio Ambiente para organizar a los agentes forestales mediante correo electrónico.

Por su parte, el coordinador de Emergencias, Emilio Argüeso, que está imputado en la causa, le envío un wasap a las 21:40 horas del 28 de octubre, el día antes de la riada, para interesarse por la gravedad de la situación. Piles le informó de la activación de algunas medidas, como la suspensión de las clases en varios centros escolares por indicación de Emergencias, y Argüeso le preguntó entonces si las medidas eran exageradas. Ella le advirtió que el día siguiente, el 29 de octubre, sería peor.

29 de octubre de 2024: el día de la dana

El día que se produjeron las riadas, Piles ha asegurado que a las 7:30 horas del 29 de octubre de 2024, la AEMET emitió un aviso rojo para el litoral sur de Valencia, advirtiendo de fuertes lluvias. Según ha detallado, a las 09:41 horas se publicó un aviso rojo destinado a tres áreas de Valencia y también se actualizó esa información en la web. También se envió un SMS a los municipios y a la lista de distribución de organismos y agencias por e-mail.

La jefa de coordinación ha detallado las siguientes alertas de ese día. La primera de ellas fue una alerta hidrológica del río Magro a las 11:45 horas y otra para el barranco del Poyo a las 12:20 horas, con menos de una hora de diferencia entre ambas.

Piles ha admitido que fue informando a Argüeso entre las 7:40 horas y las 9:00 horas y le dijo que había que declarar la alerta. Por su parte, el subdirector general de Emergencias, Jorge Suárez, se incorporó a Emergencias entre las 11:00 horas y las 12:00 horas, según ha detallado Piles. Asegura que se movilizaron a los bomberos en el barranco del Poyo, aunque admite que posteriormente se retiraron sin saber quién dio la orden.