Javier Caraballo, sobre los cánticos machistas del concejal de Martos: "¿De verdad es machismo?"

Tras la noticia del cese del concejal del PSOE de Martos (Jaén) por difundir un vídeo entonando cánticos machistas, el periodista Javier Caraballo ha asegurado que no se puede calificar de machista ese vídeo.

En el vídeo, que ya ha sido eliminado, el concejal aparece junto a otros dos hombres, entonando y bailando una canción con frases machistas, que desde el partido han calificado como "inadmisibles y repugnantes".

El PSOE de Jaén ha anunciado la apertura de un expediente disciplinario a su concejal y a través de un comunicado el partido pide que se le aplique la suspensión cautelar de militancia del edil en base al artículo 90.

Por vergüenza ajena está justificada la dimisión

Para Javier Caraballo el vídeo en el que aparece el concejal es de un "bobo" que no sabe que es un representante del pueblo en el Ayuntamiento y se pone a grabar en TikTok.

"Por vergüenza ajena está justificada la dimisión, ¿pero de verdad eso es machismo y y hace que provoca que el PSOE tenga que descargar todo su peso en este hombre para expulsarlo del partido por machismo para desquitarse de todo lo que no ha hecho en Madrid en casos más grave de de denuncia?", se pregunta el periodista.

Además, cree que la letra del vídeo son "frasecitas" todas de contenido sexual que al final engarzan con otras palabras sin llegar a decirla. "Y va hablando de mujeres y de hombre, de mamá y de papá", ha dicho.

La canción es una bobada, pero no es machismo

"Si escucháis la canción entera es una bobada, una imbecilidad de gran tamaño, pero no es machismo", ha asegurado.

Por último, el periodista ha dicho que si queremos combatir de verdad el machismo es fundamental que diferenciemos entre la zafiedad, el mal gusto del machismo, porque no es lo mismo. "Alguien se puede ir por zafio de una corporación por no dar ejemplo. Sí, pero no digamos que todo es machismo, porque entonces acabaremos no sabiendo distinguir qué es machismo y qué no es machismo", ha asegurado.

El PSOE condena este comportamiento

El PSOE condena este comportamiento a través de un comunicado en el que ha calificado las actitudes de "inadmisibles y repugnantes" y contrarias a los valores y principios del feminismo e igualdad que les inspiran.