Jaime de los Santos (PP) señala a la "ultra ortodoxia climática": "Ni un céntimo se ha invertido en que esos lugares no se vuelvan a desbordar"

El diputado del Partido Popular Jaime de los Santos ha acusado a lo que denomina la "ultra ortodoxia climática" de haber paralizado las inversiones necesarias para evitar catástrofes como la reciente DANA que ha afectado a la Comunidad Valenciana. Durante su intervención en el programa Por Fin, De los Santos ha lamentado que "en los últimos años no se haya invertido ni un solo céntimo en infraestructuras que pudieran haber evitado esta tragedia insoportable".

"No se limpiaron los cauces ni se hicieron las obras necesarias"

El parlamentario popular ha reprochado al Gobierno central la falta de actuaciones preventivas, asegurando que "367 días después" no se han limpiado los cauces ni acometido las obras de drenaje necesarias. Según De los Santos, el Ejecutivo "tiene las competencias para implementar las infraestructuras que impidan que el agua se lleve la vida, los sueños y el futuro de tantas personas".

En su intervención, insiste en que "la ultra ortodoxia climática no es ni realista, ni responsable, ni consecuente", y critica que las políticas ambientales del Gobierno hayan antepuesto la ideología a la prevención y la seguridad ciudadana.

Asimismo, ha recordado las palabras del rey Felipe VI sobre la importancia de invertir fondos "para evitar que vuelva a ocurrir una DANA como esta", y reconoce que "se hicieron muchas cosas mal" en el pasado, pero defiende que se ha aprendido de los errores.

Defensa de Carlos Mazón y crítica al Gobierno

Durante el debate, De los Santos también ha salido en defensa del presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón. Afirma que "el señor Alberto Núñez Feijóo no nombró a Mazón", y ha recordado que "a los presidentes autonómicos los ponen y los quitan los ciudadanos a través de las urnas".

El diputado del PP sostiene que el Gobierno central "tardó cinco días en enviar al Ejército" y que "la Guardia Real llegó antes al lugar de los sucesos que los militares que debía haber enviado la ministra de Defensa". En este sentido, denuncia la falta de coordinación y la lentitud de las ayudas, señalando que "solo el 20% de los fondos para la reconstrucción proceden del Estado", frente al 60% que asume la Comunidad Valenciana.