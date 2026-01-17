Izquierda Unida llama a ir "más allá" de Sumar de cara a las próximas elecciones generales

El coordinador de Izquierda Unida, Antonio Maíllo, en su discurso de apertura de la Coordinadora Federal del partido ha hecho un llamamiento a ir "más allá de Sumar" para agruparse y movilizarse "en torno a un proceso político movilizador". Maíllo ha indicado que las distintas organizaciones que forman la coalición Sumar llevan "un tiempo" explorando "la posibilidad de un acuerdo que nos lleve en las mejores condiciones a las próximas elecciones generales".

Si bien, a su juicio, el acuerdo no sirve con que sea "unitario", sino que tiene que ser de "reconexión" y tiene que "darse por hecho" para cualquier organización "que esté a la altura del momento histórico" actual. Maíllo ha asegurado que la izquierda "no está condenada a la irrelevancia", aunque "algunos" quieran hacerlo creer y que la clave es construir desde la base centrándose en la mayoría social. "Así es posible avanzar", ha sentenciado.

No ha dado detalles de este acuerdo

El coordinador de IU ha presentado el informe político que va a presentarles a sus compañeros en el que ha explicado que "la política de alianzas" de su partido "no es ni táctica ni coyuntural", sino "estratégica y estructural" y que por eso junto con los Comuns, Más Madrid y el resto de formaciones levan un tiempo explorando la posibilidad de este acuerdo.

Si bien, no ha detallado los puntos en los que se va a basar este supuesto acuerdo ni las condiciones para ello, como otro nombre distinto a Sumar o si van a incorporarse otras organizaciones ni la posición con respecto al PSOE dentro del Gobierno.

"Acto de guerra" el secuestro de Maduro y el ataque sobre Venezuela

En lo que sí se ha detenido el coordinador de IU es en valorar las medidas anunciadas por el PSOE en materia de vivienda esta semana, que ha tachado de "unilateralista" y ha rechazado. Ha exigido una intervención en la crisis de vivienda y que se deje de considerar "un bien de consumo" y se trate como "un derecho". Por eso ha indicado que las medidas deben orientarse a la limitación de los precios del alquiler.

En cuanto al modelo de financiación, Maíllo ha indicado que es "un buen inicio" aunque debe mejorarse. También ha criticado al PSOE por apoyar el acuerdo de Mercosur, al igual que PP y Vox, algo que no entiende ni comprende. "IU está frontalmente en contra" de este acuerdo, ha asegurado.

En cuanto a la política internacional, ha dedicado buena parte de su discurso a Donald Trump y su ataque sobre Venezuela y el secuestro de Maduro, algo que ha calificado de "acto de guerra" y un mensaje claro de Trump al mundo: "Su único límite es su conciencia, si es que la tiene".

Un llamamiento a salirse de la OTAN

En este contexto ha puesto en valor la "firme presión política" de su partido, que ha hecho que el Gobierno rectificara su "declaración tibia inicial" y ha criticado a PP y Vox por no posicionarse sobre los aranceles o la intención de Trump de anexionarse Groenlandia. "Nos encontramos ante una disputa civilizatoria en la que no caben cálculos electoralistas o frivolidades, ni la duda o la tibieza", ha lamentado.

Asimismo, ha advertido sobre que el mundo está atravesando el "momento más peligroso para los pueblos desde la Segunda Guerra Mundial" y ha instado a la necesidad de una movilización de la OTAN. Maíllo cree que hay que empezar a trabajar en una propuesta "con la vista puesta por la salida de España de esta organización militar".