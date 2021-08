Iván Espinosa de los Monteros:"Si alguno de mis hijos vota a Podemos, se va de casa"

Iván Espinosa de los Monteros asegura en una entrevista en El Mundo que si uno de sus hijos "se tuerce" y decide votar a Podemos, él no tiene absolutamente ningún problema pero "se puede ir de casa y votar a quien quiera".

El portavoz del Grupo Parlamentario de Vox en el Congreso de los Diputados confiesa que "no vas a estar manteniendo a la sopa boba a un niño para que encima te vote a Podemos". Pero tampoco le parece bien que alguno de sus hijos vote al PSOE ni al PP.

Espinosa de los Monteros cuenta que tiene una hija de 19 años que votó en las últimas elecciones y le dijo: "Tú puedes votar a quien quieras. A quien quieras mientras sea a tu madre".

El diputado de Vox también habla en la entrevista sobre cómo están las relaciones entre el partido de Abascal y el PP. Espinosa de los Monteros afirma que "el problema esencial es que el Partido Popular ha de definir si somos personas non gratas, si somos ultraderecha o si somos los socios que apoyamos sus gobiernos".

Opina que "el PP tiene que decidir qué quiere ser de mayor" y afirma que " a partir de ahora iremos viendo las leyes una a una. No tenemos ninguna obligación de apoyar absolutamente nada fuera de los pactos que ya están firmados".

Sobre su lado más personal, el portavoz de Vox confiesa que uno de sus vicios es el el algunos reguetón porque le hace mucha gracia porque "representa lo políticamente incorrecto, todo lo que no se puede decir, lo que no se puede hacer...".

Con respecto a su matrimonio con la política de Vox, Rocío Monasterio, el diputado comenta que en casa el ambiente no es tan crispado como en el Congreso y dice que "en casa, de cada cosa, solo se discute una vez. Cuando hay que elegir dónde vamos de vacaciones, el colegio al que asistirán los niños o la casa en la que vamos a vivir, lo hablamos una única vez, y cuando logramos un acuerdo, se acabó el asunto".

Además, sobre la polémica de trasladar el Orgullo Gay de Madrid a la Casa de Campo, Espinosa de los Monteros explica que "lo que dijimos es que las organizaciones LGTB, al igual que los sindicatos, los partidos políticos o las patronales, no deben estar subvencionadas. Me parece genial que los ciudadanos se asocien y defiendan unas ideas, pero no a costa del erario".

Por último, también habla sobre las cosas que le hacen llorar, como el maltrato a los colectivos más vulnerables y confiesa que habla catalán, pero en la intimidad.