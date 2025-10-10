Israel presenta cargos contra la activista española Reyes Rigo y solicita prisión preventiva

La Policía de Israel ha presentado cargos este viernes contra la activista española Reyes Rigo, detenida durante la intercepción de la Flotilla Global Sumud la semana pasada y acusada de morder a una funcionaria de la prisión de Ketziot.

"La Fiscalía del Néguev presentó esta mañana un escrito de acusación y una solicitud de prisión preventiva contra una ciudadana española por agredir a una guardia en la prisión de Keziot", ha detallado la Policía en un comunicado.

El escrito de acusación indica que la acusada se negó a entrar en la celda y agredió a una guardia mordiéndole la mano, causándole lesiones graves, detalla el texto.

"La Policía de Israel tomará medidas enérgicas contra cualquier intento de dañar símbolos gubernamentales y a funcionarios públicos, y llevará a los implicados ante la justicia", añade.

La detención de Rigo en Israel había sido prolongada por el Tribunal en Beersheva hasta este viernes, por lo que no queda claro si, tras esta solicitud de prisión preventiva, será o no liberada. Un portavoz del sistema de prisiones israelí no respondió a EFE al respecto.

La activista denuncia "amenazas de muerte"

La presentación de cargos por parte de la Policía de Israel se produce horas después de que la activista española denunciara en su última comparecencia ante la justicia israelí que había recibido "amenazas de muerte".

En un vídeo que ha trascendido de dicha comparecencia se aprecia cómo Rigo dice textualmente "me están amenazando" y añade "aquí hubo un señor que me amenazó de muerte y no dejó que el abogado hiciera su trabajo".

El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, admitió que están en contacto con las autoridades israelíes, si bien es "difícil" saber cuándo podrán volver tanto ella como el resto de ciudadanos a España.

Rigo se encuentra en un centro distinto al de los otros ocho españoles detenidos y en cada vista oral ha estado acompañada por el cónsul español. Exteriores confirmó que está en contacto con su familia para trasladarle todas las incidencias que pueda haber" aunque insiste en que es "difícil saber" cuándo podrá salir.