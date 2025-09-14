Israel acusa al Gobierno de Sánchez de incitar las protestas en La Vuelta: "¡Una vergüenza para España!"

Israel ha acusado a Pedro Sánchez, presidente del Gobierno, de incitar las manifestaciones pro Palestina, alegando que tanto él como su Gobierno son una vergüenza para España. Así lo anunció el ministro israelí de Exteriores, Gideon Saar, en una publicación en X: "Sánchez y su Gobierno: ¡vergüenza para España!".

"La turba propalestina escuchó los mensajes incitadores y atacó la Vuelta ciclista. Así, se canceló el evento deportivo que siempre había sido motivo de orgullo para España", denunció el líder de la diplomacia israelí.

Saar aseguró además que hace días Sánchez "lamentó no tener una bomba atómica para detener a Israel" en la Franja de Gaza, donde la ofensiva de su Ejército ha matado ya a cerca de 65.000 palestinos. Posteriormente, el Ministerio de Exteriores español denunciaría como "calumniosas" estas consideraciones por parte de Israel.

Suspensión de La Vuelta por manifestaciones pro Palestina

Las protestas propalestinas en varias calles del centro de Madrid obligaron a poner fin de manera abrupta a la última etapa de la Vuelta Ciclista a España a unos 56 kilómetros de la meta, sin poder concluir el recorrido.

Pese al amplio dispositivo policial que se había desplegado en la capital española, los manifestantes propalestinos lograron traspasar el perímetro de seguridad y ocupar la calzada, cortando diversos tramos del recorrido de la Vuelta en protesta por la participación del equipo ciclista Israel-Premier Tech.

Finalmente, tal y como aseguraron fuentes a Onda Cero, se decidió detener definitivamente la carrera y los ciclistas esperaron sobre el terreno con sus bicicletas para ser escoltados por la Policía hasta los vehículos de equipo o sus hoteles.

Bajo el lema 'Por genocida, Israel fuera de la vuelta', la convocatoria de la manifestación advertía a sus asistentes que los ciclistas llegarían a la meta en la plaza de Cibeles, en el centro de Madrid, hacia las 19.00 CET (17.00 GMT), llamándoles a acudir con anterioridad.