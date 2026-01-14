Isabel Rodríguez confirma la fecha en la que terminará de construir las casas en Campamento: "El mayor proyecto de vivienda pública"

Este lunes comenzaron los trabajos de demolición de los edificios del acuartelamiento de Campamento, en Madrid, lo que supone un nuevo para iniciar este proyecto de construcción de vivienda después de casi 40 años de idas y venidas. El proyecto acogerá 10.700 viviendas públicas y asequibles, lo que pone en valor el Gobierno.

Concretamente, la ministra de Vivienda ha hablado del nuevo desarrollo inmobiliario en Más de uno. Isabel Rodríguez ha subrayado que el proyecto de urbanización vio su "aprobación plena" en el Ayuntamiento de Madrid en el mes de febrero, por lo que se encuentran "a la espera" de que el consistorio les dé "la aprobación definitiva".

La fecha en la que Isabel Rodríguez espera construir las viviendas en Campamento

"Espero que sea de manera, porque hace un año ya que se iniciaron esos trámites", ha admitido Rodríguez, que ha afirmado que el Ejecutivo ya tiene preparada la financiación y los proyectos de licitación para comenzar las obras de urbanización, las que llevarían a cabo al mismo tiempo que las obras de construcción.

Así, la ministra ha confirmado los plazos que espera el Ministerio de Vivienda para llevar a cabo este proyecto: "Estas obras nos llevarían 30 meses, por lo que estamos hablando de finales de 2027, principios de 2028, para la construcción de todas estas viviendas".

Además, Isabel Rodríguez ha detallado que su deseo es "fasear el barrio de la mano de los vecinos", así como el reto al que se enfrenta el barrio Campamento. "No solo construimos, esto se trata de qué tipo de ciudades queremos. El nuevo barrio Campamento está dispuesto a afrontar el reto de hacer ciudades para los vecinos, no para los coches, no para los turismos, ni para el que venga de fuera, sino sobre todo que primen a los que aquí vivimos, trabajamos y queremos hacer nuestra vida en común".

"Este va a ser el barrio más importante de promoción pública que nunca jamás se ha hecho en España", ha zanjado la ministra.