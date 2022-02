Últimas noticias de Ayuso y el caso de espionaje en el PP, hoy

Juanma Moreno evita pronunciarse sobre el supuesto espionaje a Ayuso: "No me interesa ningún ruido que haya, nada ajeno a Andalucía"

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha evitado pronunciarse sobre el supuesto espionaje por parte del PP a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Según explica no le interesa "ningún ruido que haya" ni "ninguna cosa que sea ajena" a Andalucía.

"No me interesa otra cosa que no sea Andalucía, no me interesa ningún ruido que haya, no me interesa ninguna cosa que sea ajena a mi tierra, todo lo demás no me importa", han explicado.