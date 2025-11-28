La ironía de Rufián con Feijóo y la moción de censura: "Tan previsible como lamentable"

Alberto Núñez Feijóo empieza a mover el árbol. En un encuentro con empresarios catalanes ha pedido votos de Junts y ERC para una eventual moción de censura contra Pedro Sánchez.

El portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, ha reaccionado en redes sociales ironizando sobre el movimiento del líder del PP, resumiéndolo en una frase que él mismo califica de "tan previsible como lamentable".

A través de un mensaje en X, Rufián alude al cambio de postura del líder popular: "De Puigdemont a prisión a Puigdemont vótame la moción. Tan previsible como lamentable. Para los dos."

Durante su intervención ante Foment del Treball, Feijóo ha admitido que la única barrera para presentar una moción de censura no son las ganas, sino los números. "Estoy convencido de que en esta sala hay muchas personas que han votado a Junts. No sé si muchas o pocas han votado a ERC. Pero estoy convencido de que la mayoría no comparten la deriva económica, social, legislativa ni ética del Gobierno", ha asegurado.

Acto seguido, ha remarcado que estaría dispuesto a impulsar la moción si contara con los apoyos necesarios: "A mí no me faltan ganas para presentar una moción de censura. Me faltan votos. Me faltan votos para presentar una moción que tenga un único compromiso: convocar elecciones generales en España."

Según Feijóo, esos votos deberían llegar precisamente de aquellos a los que se dirigía en su discurso, "los suyos", en alusión a Junts y ERC.

Tellado también menciona la moción de censura

El 2 del PP, Miguel Tellado, al ser preguntado en La Sexta por la posibilidad de presentar una moción de censura contra Sánchez, Tellado ha admitido que el PP "no descartamos nada". Según ha añadido, no faltan "motivos" para hacerla ni les faltan "ganas" pero no tienen los votos necesarios para que prospere.

En este sentido, ha indicado que "hacer una moción de censura condenada" al fracaso solo serviría para "darle oxígeno a Pedro Sánchez" y ha añadido que a quien hay que hacer esa pregunta es a los socios del PSOE.

"¿Por qué el PNV sigue apoyando a Pedro Sánchez después de salir todo lo que ha salido? ¿Por qué Bildu le apoya? Ya lo sabemos, porque hay un pacto encapuchado entre Sánchez y Otegi que de forma clandestina firmaron un caserío vasco. ¿Por qué le apoya Junts? Pues ellos sabrán, les habrán ofrecido una amnistía que desde nuestro punto de vista es inconstitucional", ha enfatizado.