Irene Montero explica por qué se vistió de morado en los actos del Día de la Hispanidad

La ministra de Igualdad, Irene Montero, ha reconocido que eligió un traje morado para acudir a los actos por el Día de la Hispanidad para reivindicar el feminismo. La respuesta se ha producido después del debate generado de si la 'número dos' de Podemos eligió este color como referencia al republicanismo en un acto en el que estaba presente el Rey.

"El morado es el color de las mujeres y del feminismo. Creo que es importante que nadie olvide que no habrá patria sin la mitad de la población y que no habrá recuperación si no abordamos las desigualdades que aún existen entre hombres y mujeres", ha explicado.

No obstante, ha reconocido que para ella, "como republicana" es un "honor" que el color del feminismo sea también el del "horizonte republicano".

"Pienso que España será feminista o no será, y para mí es un honor que ese color coincida, pero el mensaje a transmitir es el que decía", de reivindicación del feminismo.

