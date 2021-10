Irene Montero despide entre lágrimas a Noelia Vera: "Ha necesitado parar para cuidarse"

La ministra de Igualdad, Irene Montero, ha participado este viernes en el acto 'El feminismo de la cuarta ola: una nueva generación de derechos feministas', al que también han asistido Yolanda Díaz, Ada Colau o Lilith Verstrynge.

Al tomar la palabra, Irene Montero ha querido acordarse de Noelia Vera, su compañera de partido que el pasado jueves anunció que abandonaba la política institucional tanto en el Ministerio como en el Congreso de los Diputados, así como su cargo en la dirección estatal de Podemos. Su puesto lo ocupará la dirigente de la formación morada Ángela Rodríguez 'Pam' mientras que su escaño vacante en la Cámara Baja pasará para Juan Antonio Delgado.

La ministra de Igualdad no ha podido contener las lágrimas al referirse a Noelia Vera: "Me gustaría empezar mandándole un mensaje... Perdón, mal empiezo. Me gustaría empezar mandándole un abrazo muy fuerte de parte de todas a una compañera que no está aquí porque no ha podido estar aquí, porque ha necesitado parar para cuidarse y que, con esa decisión, cuida este espacio político", ha explicado Montero.

Visiblemente emocionada, Irene Montero ha continuado su intervención haciendo referencia al "paso al lado" que ha dado Vera: "Como las mujeres y las feministas sabemos que nunca hacemos nada solas, y que cuando una compañera necesita dar un paso al lado, hay otra que tienen que dar un paso al frente, también que le demos un abrazo fuerte a Ángela, que va a ser la próxima secretario de Estado".

Para terminar, Montero ha mostrado su apoyo a la ex Secretaria de Estado de Igualdad en su decisión de abandonar la política: "cuando una compañera necesita parar, aunque de pena, hay que acompañarla y dejarla que se recupere para que pueda volver".