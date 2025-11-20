Ione Belarra denuncia un 'puro golpismo judicial' tras la condena al fiscal general: 'La derecha asesina civilmente al Estado

El Tribunal Supremo ha condenado al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, a dos años de inhabilitación y una multa por un delito de revelación de secretos, en un caso muy polémico que involucra filtraciones a la prensa de información sobre el novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

Tras hacerse pública la sentencia la secretaria general de Podemos, Íone Belarra, ha lanzado duras críticas contra el fallo y el contexto político que lo ha rodeado, situándolo en un marco de persecución política y golpismo judicial que pretende desestabilizar al Gobierno y proteger intereses conservadores.

La condena y su contexto judicial

El Supremo ha impuesto al fiscal general una inhabilitación por dos años y una multa de 7.200 euros, además de condenarle a indemnizar con 10.000 euros a Alberto González Amador por daños morales.

La Sala de lo Penal consideró probado que García Ortiz filtró correos electrónicos confidenciales relacionados con la pareja de Ayuso, lo que ha generado un amplio debate sobre las pruebas presentadas en el litigio, la independencia de la administración y las motivaciones en el ámbito judicial.​

Las duras palabras de Íone Belarra

Íone Belarra ha calificado la decisión del Tribunal Supremo como "puro golpismo judicial", denunciando que "la derecha judicial y mediática asesina civilmente al fiscal general del Estado para tapar la corrupción de Ayuso y su novio".

En un mensaje en su cuenta de la red social X, la líder de Podemos expresó: "Basta ya de golpismo judicial" y cuestionó al PSOE con la pregunta "¿qué más tiene que pasar para que renueven el Consejo General del Poder Judicial con la mayoría democrática y plurinacional?", denunciando así la continuidad del control conservador en las instituciones judiciales.​

El impacto político y la defensa de Podemos

Belarra ha advertido que esta sentencia "no solo busca criminalizar al fiscal general, sino que forma parte de una estrategia para deslegitimar al Ejecutivo y minar el Estado de Derecho".

La secretaria general de Podemos ha reivindicado la necesidad de defender la independencia judicial auténtica y de resistir "los ataques mediáticos y políticos que buscan desactivar la justicia en defensa de la corrupción".