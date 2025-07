Ione Belarra, sobre la comparecencia de Sánchez: "Su intervención ha sido decepcionante"

La secretaria general de Unidas Podemos, Ione Belarra, ha comparecido en el Congreso de los Diputados para interpelar al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por su gestión de los distintos escándalos de corrupción que han asolado su partido. "Su intervención ha sido aún más decepcionante de lo que esperábamos", le ha espetado Belarra.

La portavoz de la formación morada no se ha guardado nada y ha comenzado acusando al PSOE de "no haber aprendido nada en los últimos años sobre el machismo y la corrupción". "Es lamentable que vuelvan a la actualidad imágenes de políticos del bipartidimo cerrando contratos públicos a cambio de mordidas en prostíbulos", ha agregado.

Asimismo, ha incidido en la idea de que "este PSOE se parece demasiado al de siempre, al caoba, al de Filesa, los ERE, Roldan... que en cuanto toca poder, piensa que el dinero público y las instituciones son suyas y que pueden hacer lo que quieran". Posteriormente, ha aludido a los audios y conversaciones machistas de Cerdán y Ábalos y ha expresado que "no es consciente del grado de decepción de las millones de personas que le apoyaron en 2023". "Las imágenes de las primarias, cuando recorría España en el Peugeot, le van a acompañar toda la vida", ha añadido.

De igual forma, la portavoz le ha achacado al presidente que "usted no ha venido con un compromiso sincero, ha venido a tapar un escándalo mediático con medidas cosméticas", haciendo suyas algunas de las palabras que ha utilizado Feijóo durante su intervención.

Antes de acabar, ha puesto de manifiesto las que a su juicio son las ideas que unen a PSOE y PP, "cuando gobiernan meten la mano en la caja; su política de vivienda es la de la especulación; están de acuerdo con el plan de rearme ordenado por Donald Trump y son cómplices del genocidio en Palestina".

Por último, ha apuntado a Acciona, de quien espera que "no va a volver a ver un euro de dinero público", al igual que otra serie de "financieras corruptas que salen en los papeles del señor Bárcenas". Ha reclamado a PSOE y PP que actúen contra ellas, aunque entiende que "no lo van a hacer, porque las grandes constructoras tienen un modelo de negocio basado en la mordida, en la compra de políticos del bipartidismo, a jueces y policías". "Acciona es la única empresa en la que no ha entrado la UCO, porque tiene a sueldo al exjefe de la UCO", ha concluido.