Interior obstruyó la investigación sobre los guardias civiles fallecidos en Barbate embestidos por una narcolancha

El ministro de Interior, Fernando Grande - Marlaska, obstruyó la investigación sobre la muerte de dos guardias civiles en Barbate. El informe final de los eurodiputados que estuvieron en Cádiz no deja lugar a dudas. Retiraron la embarcación patrullera embestida por lo que no pudo analizarse por la misión.

Además, constatan la falta de medios, la ausencia de financiación suficiente, las lamentables condiciones en las que los agentes realizan su trabajo, exigen que haya de nuevo unidades especializadas y se ratifican en que los agentes sean considerados profesión de alto riesgo.

La misión de eurodiputados acusa al Gobierno central de una grave obstrucción a la finalidad de la visita que se produjo en mayo por la retirada de pruebas clave como esa desaparición de la pequeña Zodiac de tan solo cinco metros en la que los agentes asesinados se enfrentaron a una narcolancha de 17.

También toma nota este informe del ascenso de los mandos que ordenaron esa operación contra la voluntad de sus familias y de la falta de transparencia de esos mismo mandos en la rendición de cuentas.

Los eurodiputados constatan además el mal estado de los salvavidas, la escasez de personal y recursos como chalecos antibalas para hacer frente a los narcos, por eso reclaman un endurecimiento de la ley para considerar eurodelito los ataques a las fuerzas de seguridad y también la recuperación de unidades especializadas como el OCON- SUR desmantelado por Marlaska a pesar de su eficacia

Las asociaciones vuelven a pedir la dimisión del ministro

Las asociaciones que representan a los agentes ya pidieron en su día la dimisión de Marlaska. Le acusaron de abandonar a su suerte a los Guardias Civiles. Él lo negó y dijo que lo sucedido no quedaría impune. Ahora todas ellas se ratifican en que el Ministerio del Interior no les protege como debiera.

Desde la Asociación 'Nuestro corazón por bandera' han manifestado que tras conocerse el contenido de este informe se abre una esperanza, pero se preguntan si se van a llevar a cabo ahora sus reivindicaciones. "Hemos visto que a pesar de las denuncias y de los hechos más que evidentes, nuestros políticos y el ministro de Interior hace caso omiso", ha manifestado Sara Murcia, su portavoz.

Desde AUGC, señalan que es "bochornoso" que en el informe dijera el representante del Ministerio del Interior que el concepto "profesión de riesgo" no existía en la ley española. Dicen que hay una gran "falta de empatía" del Gobierno de España con este problema y que se corre el riesgo de que el país se convierta en un narcoestado.

El informe europeo ha sido celebrado por todas estas organizaciones, por las familias de los agentes y también por el alcalde de Barbate, Miguel Molina, que pide que el ministro debería hacer autocrítica y marcharse como le piden las familias y las asociaciones de guardias civiles.