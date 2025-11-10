La intensa agenda judicial del Gobierno esta semana: declaran García Ortiz, testigos del 'caso Leire' y la secretaria de Presidencia por el 'caso Begoña'

El entorno de Pedro Sánchez se enfrenta esta semana a una intensa agenda judicial donde los casos que salpican tanto a la familia del presidente como a su círculo profesional en el PSOE volverán a copar la actualidad: el miércoles declara el fiscal general del Estado, el mismo día en que el juez Peinado tomará declaración a la secretaria de Presidencia del Gobierno tras imputarla. El magistrado que investiga el 'caso Leire Díez' retomará el martes la ronda de declaraciones con varios periodistas y un abogado, y a finales de mes se prevé la declaración de Víctor de Aldama y Koldo García por la compra de mascarillas en Canarias.

La agenda judicial del PSOE

Juicio al fiscal general del Estado

La primera semana de noviembre ha empezado fuerte para Pedro Sánchez, el Gobierno y el PSOE. El lunes 3 dio comienzo el juicio en el Tribunal Supremo al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz. Acusado de un delito de revelación de secretos contra Alberto González Amador, se enfrenta a hasta seis años de cárcel, doce de inhabilitación y un desembolso de más de 400.000 euros.

Las claves que dejaron las primeras tres sesiones pasan por el secreto profesional de los periodistas que recibieron la información y la publicaron; el testimonio de González Amador, que afirmó haberse convertido en el "delincuente confeso del reino de España"; la declaración de Miguel Ángel Rodríguez; la de la fiscal superior de la Comunidad de Madrid, Almudena Lastra; o la de los fiscales Julián Salto, Pilar Rodríguez y Diego Villafañe.

La UCO y Ángel Víctor Torres

El mismo día 3, el caso sobre la presunta trama de contratos irregulares durante la pandemia dio un nuevo giro y es que pese a que Ángel Víctor Torres sostuvo públicamente que ni él ni su equipo recibieron presiones ni indicaciones por parte de Koldo García, la última investigación de la UCO hizo aflorar mensajes y material probatorio que desmontarían esa versión: el informe probaría que Torres intercedió en pagos vinculados a empresas bajo sospecha durante su etapa como presidente del Gobierno de Canarias.

Pagos en metálico en el PSOE

El jueves día 6, el juez de la Audiencia Nacional que investiga el 'caso Koldo', Ismael Moreno, abrió una pieza separada para investigar los pagos en metálico que el PSOE hizo al exministro de Transportes, José Luis Ábalos, y a su asesor Koldo García tras recibir el auto que le remitió al respecto su compañero del Tribunal Supremo, Leopoldo Puente.

Los WhatsApps del intermediario de Leire Díez

Por su parte, el día 7, el fiscal Ignacio Stampa -uno de los denunciantes- entregó al juez que investiga a Leire Díez unas conversaciones por WhatsApp con el empresario Luis del Rivero en las que se puede entender el interés que tenía el PSOE por "rehabilitarle" después de que éste fuera apartado en contra de su voluntad de la causa por la que Anticorrupción investigaba a Villarejo. Del Rivero sería la persona que actuaría de intermediario entre Stampa y Leire Díez, que a su vez ofrecía determinados favores al fiscal presentándose como emisaria de Santos Cerdán con capacidad, incluso, para llegar "al 1", que sería el que decidía.

Qué nos espera en los próximos días

Este martes, se espera que el juez que investiga a la exmilitante socialista, Leire Díez, por sus presuntas maniobras para obtener información sensible de jueces, fiscales y guardias civiles tome declaración a varios testigos (periodistas y un abogado). Estaba previsto el interrogatorio a los investigados (Díez, el periodista Pere Rusiñol y el empresario Javier Pérez Dolset), pero finalmente lo pospuso al próximo 17 de noviembre a la espera de que el Stampa aportara toda la documentación que se comprometió a entregar en su declaración del 5 de noviembre.

El miércoles, el juez que investiga a Begoña Gómez ha convocado a la secretaria general de la Presidencia del Gobierno, Judit Alexandra González, para comunicarle su imputación por presunta malversación y tomarle declaración por los hechos que integran esa línea de investigación. González se ha convertido en la quinta persona imputada en la causa, junto a la propia Gómez, la asesora Cristina Álvarez, el empresario Juan Carlos Barrabés y el delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín.

El mismo día, el presidente del Gobierno afrontará su primer debate en el Congreso con la mayoría absoluta en contra y con el PP insistiendo con la corrupción e, incluso, preparando una posible reprobación del ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, tras las últimas informaciones sobre el 'caso Koldo'.

También el miércoles por la tarde, está previsto que declare Álvaro García Ortiz ante el Tribunal Supremo, que reanuda la vista oral con el testimonio del fiscal general del Estado. El tribunal prevé terminar dicha vista oral el jueves cuando la sala señale visto para sentencia tras atender los informes de las partes y el turno de última palabra si García Ortiz hace uso de él. Se desconoce la estrategia que seguirá el fiscal sobre si responderá o no a las preguntas de todas las partes, aunque ya respondió a una del presidente del tribunal, quien le preguntó si se consideraba autor o responsable del delito de revelación de secretos: "No", contestó.

Koldo y Aldama, ante la Audiencia Nacional por las mascarillas

Aunque no es esta semana, Koldo García y Víctor de Aldama también tendrán que comparecer en la Audiencia Nacional, ya que el juez Ismael Moreno les ha citado a declarar los días 27 y 28 de noviembre en la causa en la que se investigan los contratos de compraventa de mascarillas adjudicadas por el Gobierno de Ángel Víctor Torres en Canarias a la presunta trama durante la pandemia del coronavirus.

En una providencia que se dictó este viernes, se acordó la diligencia a petición de la Fiscalía, tras haber recibido el informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en relación con los contratos de mascarillas adjudicados en Canarias. Aldama tendrá que comparecer el 27 de noviembre y Koldo García un día después, el 28. Ambos a las 10:00 horas.