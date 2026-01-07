El instructor del caso Koldo deniega la autorización para que Ábalos asista a la comisión de investigación en el Senado

El magistrado de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, Leopoldo Puente, ha dictado un auto en el que deniega la autorización para que el exministro José Luis Ábalos preste declaración ante la comisión de investigación del Senado.

En concreto, acuerda que "no procede otorgar la autorización" interesada por el presidente del Senado, Pedro Rollán, para que el acusado, que se encuentra en prisión provisional comunicada y sin fianza, asista a la comparecencia señalada para el 8 de enero a las 10.00 horas.

Comparecencia solicitada por el PP

La comparecencia había sido solicitada por el PP para escuchar al exdirigente socialista en la comisión de investigación, formada en la Cámara Alta, sobre los contratos, licencias, concesiones, ayudas y otras operaciones del Gobierno y del sector público, relacionadas con la intermediación de Koldo García y con las demás personas vinculadas a la trama investigación en la 'operación Delorme'.

La decisión del juez frustra así el intento de los populares de abrir el nuevo ciclo político con esta comparecencia y esclarecer el "papel" de Ábalos en "las tramas corruptas del sanchismo". El presidente del Senado, Pedro Rollán, envió hace una semana la petición de comparecencia al Tribunal Supremo y a Instituciones Penitenciarias.

Para celebrar esta comparecencia, el Senado había habilitado el mes de enero, tradicionalmente de vacaciones parlamentarias, para llamar al exministo, que habría sido el segundo de los exsecretarios de Organización del PSOE que compareciera en la Cámara Alta, después de Santos Cerdán, también investigado en el Tribunal Supremo.

El PP cree que Ábalos no es un "actor secundario"

El PP considera que Ábalos "no es un actor secundario" sino el hombre de confianza de Sánchez, que conoce "sus secretos" y que puede arrojar luz sobre los presuntos casos de corrupción que investiga el Supremo y la Audiencia Nacional

En la comisión de investigación ya compareció el exsecretario de Organización del PSOE el pasado 6 de mayo de 2024, donde negó cualquier vinculación con la gestión en la compra de mascarillas durante la pandemia, el asunto que dio origen a la investigación.

Desde entonces, varios informes de Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil apuntan a la participación de Ábalos y su entonces asesor, Koldo García, en adjudicaciones irregulares de obra pública y en la contratación de varias amigas del exministro en empresas públicas.

El juez instructor del 'caso Koldo', Leopoldo Puente, acordó el pasado día 27 de noviembre su ingreso en la prisión de Soto del Real, junto a Koldo García.

Ábalos está acusado de los delitos de integración en organización criminal, tráfico de influencias, malversación y cohecho. El magistrado envió a juicio oral la causa por el supuesto cobro de comisiones en la compra de mascarillas el pasado 11 de diciembre. La vista podría celebrarse en la primera mitad de este año.