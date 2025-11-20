La "insinuación infame" que ve el PP en las palabras de Sánchez, "el día en que su fiscal general es condenado"

El Partido Popular ha acusado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de lanzar una "insinuación infame" contra el poder judicial el mismo día en que el Tribunal Supremo condenó al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por un delito de revelación de datos reservados.

El reproche lo ha formulado la diputada del PP Cayetana Álvarez de Toledo, que en un mensaje en la red social X ha criticado las palabras de Sánchez durante un acto en el Congreso de los Diputados. "Sánchez, el día en que su fiscal general es condenado: 'Vamos a defender la soberanía popular frente a aquellos que se creen con la prerrogativa de tutelarla'. Esa insinuación infame. Esa falsa disyuntiva populista: Democracia versus Ley. El proceso de demolición del Estado de Derecho se acelera", ha escrito la parlamentaria popular.

En la misma línea se ha pronunciado la portavoz en el Congreso, Ester Muñoz: Democracia contra la Ley. Falso dilema. La soberanía popular frente al principio de legalidad. Declaración de intenciones de un presidente acorralado por la corrupción. Más peligroso que nunca".

El presidente del Gobierno ha participado este jueves en la presentación de la serie Anatomía de un instante, basada en la novela de Javier Cercas sobre el golpe de Estado del 23F, donde ha hecho un llamamiento a "defender la democracia" frente a "campañas de desinformación y abusos de poder" y frente a quienes "se creen con la prerrogativa de tutelarla o amenazarla".

Sánchez ha apelado a la memoria democrática y a la defensa del sistema surgido de la Transición. "Debemos protegerlo de nostalgias infundadas, de intereses económicos, de ataques que van cambiando su forma. Hoy son campañas de desinformación y también abusos de poder", afirmó, en un discurso que reivindicó el 23F como "el instante en que España eligió avanzar y no retroceder jamás".

El fallo contra García Ortiz ha provocado una oleada de reacciones políticas. Mientras el Gobierno asegura que "respeta, pero no comparte" la sentencia, el PP exige la dimisión inmediata de Pedro Sánchez, al que acusa de haber "utilizado la Fiscalía General como un escudo político".

La portavoz antes ha señalado con ironía que el Supremo ha condenado al fiscal general del Estado "a pesar de la sentencia dictada por Sánchez" en su entrevista en el País, en la que aseguraba que es "inocente". "El Estado. Derecho", ha enfatizado.