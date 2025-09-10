Un individuo mata a un hombre y se atrinchera con una rehén en Granada

Un hombre ha matado con un arma de fuego a otro en Prado Negro (Granada) y se ha atrincherado en una casa junto a la mujer de la víctima.

La Guardia Civil ha puesto en marcha un gran despliegue para detener al supuesto agresor. Hay más de medio centenar de agentes trabajando en este operativo.

Los hechos sucedieron en torno a las 15:00 en Prado Negro, una pedanía perteneciente al municipio de Huétor Santillán, en la provincia de Granada.

Las primeras informaciones apuntan a que el presunto autor, un hombre de unos 60 años que tiene al parecer sus facultades mentales perturbadas, aguardó la llegada de un matrimonio vecino y conocido suyo con quien mantenía alguna rencilla.

Al verlos llegar, los embistió con su coche. A él, de una edad similar a la suya, le disparó con un arma de fuego y a ella la secuestró para retenerla en su vivienda.