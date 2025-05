La indignación de los díscolos de Sánchez por sus WhatsApps a Ábalos: "Ha sido muy doloroso"

La publicación de los mensajes que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el exministro de Fomento José Luis Ábalos se enviaban en 2021, han generado una ola de reacciones entre los expresidentes y barones del PSOE damnificados. En las comunicaciones publicadas por 'El Mundo', el líder del Ejecutivo se refiere a los díscolos -Javier Lambán, Susana Díaz y Emiliano García Page- como "petardos, hipócritas e impresentables", por criticar decisiones como los pactos con Bildu o Esquerra y pide a Ábalos "seguir marcándoles".

Asimismo, en dichos mensajes enviados incluso cuando la trama Koldo ya estaba siendo publicada en los medios de comunicación, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, reconoce que extraña a Ábalos, a quien había cesado de sus funciones sin motivo aparente: "La verdad es que he echado de menos muchas veces trabajar contigo. Siempre he valorado mucho tu criterio político. También tu amistad. En fin. Te mando un abrazo", aseguraba el presidente.

Lambán y las broncas telefónicas

El expresidente de Aragón Javier Lambán ha asegurado a Carlos Alsina en 'Más de Uno' que "no sabía qué calificativos me señalaban" y ha reconocido que para que los barones no se desviasen del camino marcado por Ferraz ha vivido "broncas muy serias por teléfono". "Sus reacciones eran iracundas", ha admitido el exlíder del PSOE aragonés, al tiempo que ha indicado que "yo no recuerdo que me insultara, pero el tono era insuperable".

"Yo le he llegado a decir a Sánchez en mítines que no era delegado del Gobierno y que me debía a Aragón antes que al partido", ha expresado Lambán. Igualmente, ha sentenciado que "él pasó poco a poco a controlar el partido y el PSOE dejó de ser dueño de su propio destino y dejar a España en manos de unos socios indeseables".

El dolor de Susana Díaz

"Para mí ha sido muy doloroso y yo creo que todo el mundo sabe que mi lealtad al PSOE es inquebrantable, pero eso no impide que pueda manifestar libremente mi posición y las cosas en las que creo", ha reconocido la expresidenta de la Junta de Andalucía a Onda Cero. Susana Díaz se enfrentó a Sánchez en las primarias del partido en 2017, desde entonces su relación no fue la mejor "pero otra cosa es leerlo", ha señalado en referencia a los mensajes publicados.

"Yo no entendí el proceso en Andalucía, cómo lo viví, no lo entendí y no entendí algunas cosas que tuve que vivir en primera persona", ha señalado a Carlos Alsina. Díaz fue relevada por Juan Espadas en un intento de mejorar las previsiones electorales, que confluyeron en la mayoría absoluta de Moreno Bonilla, la primera del PP en Andalucía. "Volver a revivir aquello basado además solo en la discrepancia en un modelo de partido es muy doloroso", ha concluido.

Page se despacha a gusto

"Que Page deje de tocar los cojones", así se refería Sánchez al presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page, quien nunca ha ocultado sus diferencias con el líder del Ejecutivo, y quien ha señalado que el origen de esta disputa se remonta a cuando "el PSOE sacó el peor resultado de su historia" y se debe a una "discusión de valores" relacionada con "un problema de fondo que se abrió con ocasión entre los que no estaban por gobernar a cualquier precio y los que sí".

Asimismo, ha reconocido que las tiranteces que se perciben desde fuera "no eran ningún teatrillo, sí se notaba tensión y se notaba que las cosas estaban incómodas". Aunque para Page, lo más preocupante no son los calificativos utilizados para referirse a algún compañero, sino el acercamiento de posturas con los nacionalistas: "A mí me duele mucho más los pactos con los independentistas que lo que puedan pensar de mí personalmente".

Por último, ha puesto de manifiesto cuáles son los criterios de promoción que utiliza Ferraz: "Si un diputado le cae mejor a la dirección se le pone en la primera fila del Congreso, pero si ya no le baila las gracias va directo al gallinero".