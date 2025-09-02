Illa se reúne con Puigdemont en Bruselas para "ganar confianza mútua"

El cara a cara entre el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, y el líder de Junts, Carles Puigdemont, acaba de producirse a estas horas de la tarde en Bruselas (Bélgica). Se trata del primer encuentro en persona entre ambos desde que Illa asume el cargo de la Generalitat de Cataluña y tiene lugar, entre otros, tras el aval del Tribunal Constitucional (TC) a la Ley de Amnistía, que por el momento no se le ha aplicado a Puigdemont.

El líder de Junts llegó a pie diez minutos antes del encuentro a la delegación donde ya le esperaba Illa, que llegó en coche, una hora antes de la reunión.

La cita, que ha empezado a las 16:15 horas y que se está produciendo a puerta cerrada, tiene varios objetivos. "Dije que me reuniría con el president Puigdemont cuando tocase, y yo creo que ahora toca para enviar un mensaje: en democracia el diálogo es el motor que enciende el coche", señaló Illa el pasado domingo en una entrevista en TV3.

Por su parte, Junts ha criticado, en palabras de su secretario general, Jordi Turull, que la reunión llega tarde, y ha augurado que no ayudará en las negociaciones con el PSOE: "Yo creo que no, porque si alguna experiencia tenemos es que el presidente Illa es un obediente sin ningún criterio propio", ha afirmado.

